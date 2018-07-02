التعليم: 45 مدرسة يابانية تبدأ سبتمبر المقبل و30 ألف معلم تقدموا للعمل.. فيديو

كتب إبراهيم حسان

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن عدد الفصول داخل المدارس اليابانية، وقال: "المدارس مبنية بمقاسات ضخمة جدا، منها مدارس بها 11 فصلا و22 فصلا و28 فصلا و44 فصلا"، وذلك حسب مكان المدرسة الجغرافى.

وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر عبر قناة mbc مصر، أن المدارس اليابانية تستوعب عددا كبيرا من الطلاب يصل إلى 3000 طالب وذلك حسب حجم المدرسة، مشيرا إلى البدء بـ45 مدرسة يتم افتتاحها فى بداية العام الدراسى الذى سينطلق فى سبتمبر المقبل.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن 30 ألف معلم تقدموا لدخول المدارس اليابانية رغم أن الأماكن المتوفرة 1070 فقط.