التعليم: فتح باب القبول والتسجيل بالمدارس المصرية اليابانية مستمر لمدة أسبوعين

كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوزارة فتحت اليوم ولمدة أسبوعين باب التقديم للطلاب بالمدارس المصرية اليابانية، والتى يتم تشغيلها بدءًا من العام الدراسى 2018 /2019 .

وأشار خيرى إلى أن التقديم للقبول بهذه المدارس يتم عبر موقع الوزارة من خلال الرابط التالى: https://ejs4students.moe.gov.eg/؛ لضمان الحيادية وتكافؤ الفرص، موضحًا أن هذه المدارس تخدم الطبقة المتوسطة التي تهدف إلى أن يتلقى أبناؤها تعليمًا متميزًا، وقد تقرر أن تكون المصروفات (10,000) جنيه مصري، ولغة التدريس ستكون اللغة العربية.

وأوضح خيرى أن شروط القبول هي السن والقرب من المدرسة في حالة المفاضلة، علمًا بأن هذه المدارس تتواجد في (22 ) محافظة هي: القاهرة / القليوبية / الشرقية / دمياط/الجيزة/ بورسعيد/ الأسكندرية/ بني سويف/ الدقهلية / المنوفية / البحيرة/ قنا/ الإسماعلية / المنيا/ أسيوط/ الغربية/ مطروح/ الفيوم/ البحر الأحمر/ أسوان / جنوب سيناء / السويس.

وأضاف خيرى أن هذه المدارس تتميز بأسلوب تعليمي حديث، ومناهج دراسية جديدة ومتطورة تعمل على بناء شخصية الطفل بشكل متميز، وسيتم تدريس اللغة الأجنبية بطريقة حديثة ومتطورة، كما أن معلمي هذه المدارس سيتم اختيارهم بدقة وفق معايير محددة، هذا بالإضافة إلى أن الفصول الدراسية ستكون واسعة فضلًا عن الكثافة القليلة بالفصل الواحد، والمدرسة مجهزة؛ لتسمح بممارسة الأنشطة الفنية والرياضية المتميزة.

وتهيب الوزارة بأولياء الأمور الدقة في إدخال بيانات الأطفال أثناء عملية التقديم.