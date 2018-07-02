video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم" تعلن عن بدء التقديم للالتحاق ببرنامج تدريب المناهج الجديدة

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:50 م
"التعليم" تعلن عن بدء التقديم للالتحاق ببرنامج تدريب المناهج الجديدة أحمد خيرى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتدريب المعلمين بشكل عملى على نظام التعليم الجديد، والنهوض بالمعلم تكنولوجيًا وتنميته المستدامة، صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى للوزارة، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعلن عن إطلاق رابط يشارك فيه من يرغب من المعلمين الخبراء من داخل الوزارة أو خارجها؛ لحضور دورات تأهيلية للمدربين الذين سيتم تعيينهم لتدريب المعلمين على النظام التعليمى الجديد.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عمر  نائب الوزير لشئون المعلمين إلى أن الوزارة تبحث عن معلمين من ذوى الخبرات فى مجال التدريب؛ ليكونوا أول من يتلقى التدريب على المناهج الجديدة التى سيتم تطبيقها فى إطار رؤية "التعليم 2.0"، وسيحضر المشاركون دورات تدريبية مباشرة، ويتولون مسؤولية نقل الخبرات وتنفيذ التدريبات بهدف مشاركة المناهج الجديدة والمحتوى الجديد مع معلمين أخرين.

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي 
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة المعلمين توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة تعليمية سعودية لتدريب أعضائها

كل ما تريد معرفته عن المدارس اليابانية وأهم أخبار التعليم فى حصاد اليوم السابع

"تعليم الجيزة" تشكل لجنة من المديرية للرقابة على المداس الخاصة

التربية والتعليم

التعليم الفنى

تدريب المعلمين




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة