"التعليم" تعلن عن بدء التقديم للالتحاق ببرنامج تدريب المناهج الجديدة

كتب محمود طه حسين

فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتدريب المعلمين بشكل عملى على نظام التعليم الجديد، والنهوض بالمعلم تكنولوجيًا وتنميته المستدامة، صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى للوزارة، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعلن عن إطلاق رابط يشارك فيه من يرغب من المعلمين الخبراء من داخل الوزارة أو خارجها؛ لحضور دورات تأهيلية للمدربين الذين سيتم تعيينهم لتدريب المعلمين على النظام التعليمى الجديد.



ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين إلى أن الوزارة تبحث عن معلمين من ذوى الخبرات فى مجال التدريب؛ ليكونوا أول من يتلقى التدريب على المناهج الجديدة التى سيتم تطبيقها فى إطار رؤية "التعليم 2.0"، وسيحضر المشاركون دورات تدريبية مباشرة، ويتولون مسؤولية نقل الخبرات وتنفيذ التدريبات بهدف مشاركة المناهج الجديدة والمحتوى الجديد مع معلمين أخرين.



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