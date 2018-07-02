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التعليم تعلن شروط التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:54 ص
التعليم تعلن شروط التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية المدارس اليابانية
كتب محمود طه حسين
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط التقدم والأحكام المطلوبة للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية، بعد أن تم فتح باب القبول والتسجيل لها إلكترونيا على موقع الوزارة.
 
وأكدت الوزارة: يجب أن يكون ولى الأمر والطفل مصرى الجنسية، ويكون تقديم الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية فقط، وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التى سيتم تشغيلها العام الدراسى 2018/2019، على ألا تطبق هذه القواعد على أى مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم.
 
وتابعت الوزارة: لن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة، أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد، وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة، بغض النظر عن أولوية التسجيل، لافتة إلى أن لغة التدريس فى المدارس هى اللغة العربية، والمنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسى المصرى الجديد 2018-2019، بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية.
 
وعن خصائص النظام التعليمى باليابان، أوضحت الوزارة، أن اهتمام المدارس ليس منصبًا فقط على المستوى الأكاديمي للطالب وقدراته التحصيلية، ولكن هناك اهتماماً كبيرًا بمهاراته الاجتماعية، ليصبح عضوًا مسئولا فى المجتمع، لذا يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى بـ"متعة الحياة"، والذى يهدف بدوره إلى "التنمية الشاملة للطفل"، من خلال ثلاث ركائز أساسية.
 
وعن سبب اختلاف المدارس المصرية اليابانية عن غيرها حددت الوزارة عدة شروط وأركان فى النقاط التالية: 
 
- مناهج دراسية متطورة.
- لغة اجنبية متميزة.
- بناء شخصية.
- تعليم متميز.
- مدرسة تحقق السعادة.
- معلم متميز ومدرب.
- الفصول الدراسية واسعة.
- كثافة قليلة.
- خدمات و مرافق.
- أنشطة فنية ورياضية متميزة.
 
 
 

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