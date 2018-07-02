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التعليم العالى: جامعة كندا – مصر دليل تحول العاصمة الإدارية من الحلم للحقيقة

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:38 ص
التعليم العالى: جامعة كندا – مصر دليل تحول العاصمة الإدارية من الحلم للحقيقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب ــ وائل ربيعى - تصوير اشرف فوزى
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة كندا- مصر خير دليل على الحلم الذى أصبح حقيقة على أرض الواقع، وهى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح، خلال افتتاح جامعة كندا - مصر اليوم، الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، "أن اليوم يجعلني سعيد للغاية، خاصة وأن الكثير تشككوا في هذا اليوم"، في إشارة لافتتاح جامعة كندا - مصر، مشيرًا إلى أنه "من المهم أن نعطي رسالة للعالم أن التعليم في مصر يخطو بخطوات ثابتة، كما أن الدولة تسير نحو خطواتها بشكل ثابت".

وأضاف: "الكثير قال إن هذا سيكون وهم، ولكن الوهم الحقيقي في عقول الموهومين والسودويين، ومنذ سنة قبل هذا العمل كانت المنطقة صحراء، إن الحلم يبدأ بطوبة، واليوم من أيام بسيطة كان لدينا وفد من المملكة المتحدة، وسيكون لدينا وفود جديدة من دول أخرى، من أجل تعليم جيد".

وأكد: "نحن نسير في خطانا، وننفذ خطة طموحة للغاية في التعليم بجميع أنواعه، لدينا جامعتين حكومتين، في المرحلة المقبلة، ولدينا توسع في المناهج لما يتناسب مع سوق العمل، نحن نتوسع في العديد من المجالات التعليمية مثل  التعليم الفني والتكنولوجي، والبحث العلمي وربطه بالصناعة فلدينا مدينة الفضاء المصرية ومدينة الإلكترونيات، بالإضافة إلى التوسع الدولي، ليس هذا التوسع لطبقة معينة ولكن لجميع أبناء الوطن".

وشدد الوزير: "هدفنا الحفاظ على الهوية المصرية وإتاحة التعليم لجميع طوائف المجتمع، ولكن في نهاية الأمر هناك منح دراسية للمتفوقين كما هو مطبق في العديد من الجامعات".

وتابع: "من المقرر أن أحضر جلسة البرلمان اليوم، عقب افتتاح الجامعة من أجل معرفة أخر تطورات البرلمان في مناقشة قانون إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية في مصر"

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