"التعليم العالى" تنفى منع دخول وانضمام ذوى الإعاقة لبعض الكليات

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بمنع دخول وانضمام الطلاب ذوى الإعاقة إلى بعض الكليات بالجامعات المصرية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وأكدت أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وأوضحت وزارة التعليم العالى أنه يحق للطالب من ذوى الإعاقة التقدم إلى الكليات النظرية أو العملية التى تتفق مع رغبته طالما استوفى مجموع الدرجات المطلوبة فى الشهادة الثانوية الحاصل عليها واجتاز اختبار القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص بتلك الكلية، ويتم من خلال تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بالكلية المرشح لها الطالب تطبيق اختبار قبول للوقوف على مدى قدرة الطالب من ذوى الإعاقة على الوفاء بالتزامات الدراسة بالنسبة للكلية، مُشيرةً إلى أن الجامعات المصرية تسعى دائمًا لتلبية احتياجات الطلاب وخدمتهم تحت أى ظرف ودون أى تفرقة أو تمييز.

وأشارت الوزارة إلى أنه حال عدم موافقة الكلية على قبول بعض الطلاب ذوى الإعاقة يرشح الطالب من قبل مكتب التنسيق لرغبته التالية طبقاً لترتيب الرغبات المقدم منه فى برنامج التنسيق الإلكترونى خارج كليات القطاع الذى سبق أن تم ترشيحه إليه، مضيفة أن العديد من الطلاب ذوى الإعاقة بمختلف إصاباتهم موجودين ضمن طلاب الكليات المختلفة فى السنوات الدراسية المختلفة.

كما شددت الوزارة على أن الطلاب من ذوى الإعاقة جزء أصيل ولا يتجزأ من المجتمع ولهم حقوق تزيد عن أى فرد فى المجتمع، موضحة أن كافة الجامعات الحكومية ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بقبول الطلاب ذوى الإعاقة فى مختلف الجامعات، حيث أنه حق أصيل يكفله الدستور للأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم ويجرم التمييز ضدهم.