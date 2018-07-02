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الإثنين، 02 يوليه 2018 06:53 م
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التحالف العربى: لن نقبل إلا بانسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة معا

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:59 م
التحالف العربى: لن نقبل إلا بانسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة معا الحوثيين
أ ش أ
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 أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد تركى الماكى، اليوم الاثنين، أن التحالف العربى لن يقبل إلا بانسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة معا.

وقال المالكى - خلال مؤتمر صحفى للتحالف العربى بالرياض - "إنه لا يمكن للحوثيين تسليم الحديدة بلا ميناءها ولا الميناء بلا المدينة"، لافتا إلى أن الحوثيين يعملون على عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة.
وأضاف أن هناك أكثر من 100 حالة لمقتل أطفال على يد الميليشيات الانقلابية قام الحوثيون بنقلهم إلى صنعاء وإصدار شهادات وفاة لهم، مشددا على أن الميليشيات تتحمل مسؤولية جر الأطفال وتجنيدهم فى ساحات القتال.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن التصاريح التى أصدرها التحالف إلى اليمن تعدت 26 ألف تصريح، مبينا أن المنافذ إلى اليمن تعمل بشكل طبيعى. 


وأكد المتحدث باسم التحالف العربى أن محافظة صعدة لا تزال مكان إطلاق الصواريخ الباليستية وتخزينها من جانب ميليشيات الحوثى، لافتا إلى أن الجيش اليمنى يستمر بدعم من التحالف فى شن العمليات العسكرية ضد المليشيات الحوثية وتحقيق تقدما جديدا فى صعدة.


وأوضح أن قوات التحالف العربى استهدفت شاحنة تحمل منصة إطلاق صواريخ فى صعدة، كما استهدفت زورقا كان يهدد الملاحة الدولية فى مرفأ حبل.


وتابع أن القوات اليمنية تمكنت من استهداف مليشيات الحوثى فى محافظة الجوف واستهداف عدد من المواقع، مشيرا إلى أن الجيش الوطنى يعمل على إزالة الألغام من مطار الحديدة بعد السيطرة عليه.


وأشار المتحدث إلى أنه خلال عمليات الجيش اليمنى العسكرية، تمت السيطرة على أسلحة ثقيلة من بينها أسلحة إيرانية الصنع، وأن المليشيات الحوثية تستمر فى تعطيل الحياة الطبيعية فى مدينة الحديدة وبناء السواتر.


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