البنوك المصرية والعاملة بمصر يساهمون مع مصر الخير فى حملة إفطار 10 ملايين صائم

- أمل مبدى: منذ نشأة مؤسسة مصر الخير ونعمل على التعاون الوثيق مع شركاء النجاح وعلى رأسهم البنوك لتنمية الانسان المصرى

أعلنت مؤسسة مصر الخير عن دعم العديد من البنوك المصرية والعاملة فى مصر لحملتها السنوية خلال شهر رمضان المبارك والتى استهدفت هذا العام إفطار 10 ملايين صائم من خلال توزيع الكراتين الغذائية وإفطار صائم والخيم الرمضانية.

يأتى تعاون مؤسسة مصر الخير مع قطاع البنوك خلال شهر رمضان المبارك استمرارا لتعاونهم المثمر طوال العام فى مختلف القطاعات التى تعمل بها المؤسسة وهى الصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعى، ومناحى الحياة، والبحث العلمى والابتكار، والتنمية المتكاملة لتحقيق هدف موحد وهو تنمية الإنسان المصرى إيمانا من المؤسسة بأهمية توفير حياه معيشية لائقة للأسر الاكثر استحقاقا ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويعتبر "البنك الاهلى المصرى" من أكبر الداعمين لمؤسسة مصر الخير خاصة فى قطاع "التنمية المتكاملة"، حيث شارك البنك الاهلي المصري بحملة إفطار 10 ملايين مواطن من خلال توزيع 6400 كرتونة على القرى الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان، ويقوم البنك بتحسين بيئة 17 قرية، حيث يتم العمل على توفير الخدمات الصحية، وتطوير وترميم مدارس التعليم المجتمعي للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، بالإضافة إلى توفير مشاريع توليد للدخل وتحسين شبكات الصرف وتوفير المياه النظيفة، وهدم وبناء المنازل للمواطنين الأكثر احتياجا.

كما شارك البنك الاهلى المصرى فى العديد من المشروعات الاخرى والتى تهدف الى اعادة احياء المبادىء المصرية الاصيلة من خلال حملة "تزينوا بالاخلاق"، ومشاريع البحث العلمى والابتكار وفك كرب الغارمين والمساهمة فى علاج فيروس C وغيرها من المشروعات المختلفة.

كما دعم "بنك الإمارات دبى الوطني" خيمة رمضان في التجمع الخامس ساهمت فى تقديم الافطار لـ 18 ألف صائم، وتوزيع 1120 كرتونة رمضان، ومساعدة مؤسسة مصر الخير بتوفير مقر لتعبئة وجبات إفطار مسافر طوال شهر رمضان المبارك، والمساهمة فى التعبئة عن طريق فريق من متطوعى البنك، ومشروع توليد داخل عن طريق الصواب الزراعية.

كما دعم "بنك إسكندرية" خيمة الشيخ زايد الى قدمت الإفطار لـ 18 ألف صائم خلال الشهر الكريم. فى حين ساهم "مصرف أبو ظبى الإسلامى" فى توزيع 3360 كرتونة رمضان، بالإضافة إلى دعم الغارمين وغيرهم من المشروعات، ويأتى فى مقدمتها دعم مدارس التعليم المجتمعى، وترميم وتسقيف المنازل.

ووجه بنك "التجاري وفا" جهوده خلال شهر رمضان لدعم خيمة بمنطقة المعادي طوال شهر رمضان وإفطار 1800 صائم، بالإضافة لتطوع موظفيه لخدمة المستحقين، وقام بنك بلوم بتوزيع 2000 كرتونة رمضان، 25 كيلو علي المستحقين.

وقدمت المهندسة أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير الشكر إلى كل شركاء النجاح فى قطاع البنوك لدعمهم ورعايتهم لمشروعات مؤسسة مصر الخير. مضيفة: منذ نشأة المؤسسة ونعمل على التعاون الوثيق مع شركاء النجاح لتنمية الإنسان المصرى وتحقيق تنمية مستدامة للأسر الأكثر استحقاقا.

الجدير بالذكر أن حملة إفطار هذا العام استهدفت 10 ملايين صائم، وتشمل عدداً من الأنشطة منها، تعبئة وتوزيع حوالي 420 ألف كرتونة رمضانية تزن الكرتونة الواحدة حوالى 25 كيلو، بالإضافة إلى إقامة 60 خيمة رمضانية فى 22 محافظة تسع الخيمة الواحدة لحوالى 600 صائم، فضلاً عن مشروع إفطار المسافر الذي يستهدف توزيع 500 ألف وجبة على الصائمين المسافرين وقت الإفطار وذلك حتى نهاية الشهر الكريم.

كما استهدفت حملة مؤسسة مصر الخير خلال شهر رمضان فك كرب 5000 غارم، بالإضافة إلى تركيب وصلات المياه النقية للمنازل المحرومة من وصول مياه الشرب النظيفة لها، فضلا عن شبكات ومحطات المياه للقرى التى تعانى من نقص المياه النظيفة.