video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من الخليل والقدس ورام الله ويتوغل فى قطاع غزة (تحديث)

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:57 ص
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من الخليل والقدس ورام الله ويتوغل فى قطاع غزة (تحديث) قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن نادى الأسير الفلسطينى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 17 مواطنا، بينهم سيدتان من الضفة الغربية.

وقال نادى الأسير - فى بيان اليوم الاثنين "إن الاعتقالات وقعت فى محافظة الخليل، وقلقيلية، وبلدة سلوان فى القدس، وبلدة عطارة فى رام الله".

وأضاف أن سلطات الاحتلال منعت ناشطة أمريكية يهودية تدعى آربيل جولد فى حركة المقاطعة العالمية (BDS) من دخول إسرائيل عبر مطار اللد، وهى معروفة بنشاطها الداعى لمقاطعة إسرائيل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح نادى الأسير أن الناشطة زارت إسرائيل كسائحة قبل عدة أشهر، وعند مراقبتها خلال الزيارة اتضح للسلطات الإسرائيلية - وفق ما ذكرته صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية - أنها ناشطة معروفة فى حركة المقاطعة فقامت السلطات الإسرائيلية بتسليمها رسالة عند مغادرتها بأن دخولها فى المرات المقبلة مشروط بالتنسيق المسبق، وهو ما حدث بالفعل هذه المرة إذ تواصلت مع الجهات الإسرائيلية المختصة وقالت "إنها ترغب فى زيارة البلاد لتعلم اليهودية فى الجامعة العبرية بالقدس".

وأشار البيان إلى أنه عقب هبوط جولد فى مطار اللد، الليلة الماضية، اقتيدت للتحقيق معها فى غرفة منفردة، ولاحقا أصدر وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد إردان توصية بمنعها من دخول إسرائيل، وهو ما نفذه مكتب وزير الداخلية آريه درعى الذى قام بإلغاء التأشيرة الممنوحة لها.

وجاء فى نص التوصية التى قدمها إردان "أن جولد نشرت على صفحاتها فى مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات تظهر فيها وهى تلاحق الجنود الإسرائيليين فى الخليل من خلال اتهامهم بأنهم جنود أبرتهايد".

كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الاثنين، لمسافة محدودة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت قنابل الغاز تجاه المزارعين شرق رفح جنوب القطاع.

وأفاد شهود عيان، أن 4 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت فى أراضى المواطنين فى منطقة عبسان الكبيرة شرقى خانيونس على مسافة 50 مترا ومن ثم باشرت بالتجريف.

وفى مدينة رفح جنوب القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المزارعين دون وقوع أى إصابات.كما أطلقت بحرية الاحتلال، نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين فى عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

من جهة أخرى، دعت لجنة المرأة فى مسيرات العودة وكسر الحصار، قطاعات المرأة المختلفة للمشاركة غداً فى المسيرة النسوية الحاشدة شرق قطاع غزة تحت عنوان "فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار".

وقالت اللجنة فى مؤتمر لها عقدته بغزة، صباح اليوم الاثنين، أن المسيرة ستكون مساء غد الثلاثاء فى مخيم ملكة شرقى غزة، تأكيدا على استمرار مسيرات العودة.مطالبة أبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية والداخل الفلسطينى المحتل والشتات لتنظيم فعاليات مماثلة تزامنا مع الفعالية الكبرى فى قطاع غزة.

وأكدت أن المسيرة النسوية "تحمل رسائل واضحة للاحتلال الإسرائيلى بأن لا أحد يستطيع أن يتجاهل حقوقنا وثوابتنا ومطالب شعبنا العادلة، وعلى رأسها حق العودة وكسر الحصار".

وفى سياق متصل هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، خيمة سياحية فى بلدة بتير غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية، فى تصريح اليوم، بأن قوات الاحتلال هدمت الخيمة، بحجة إقامتها دون ترخيص.مشيرا إلى أن الخيمة كانت تستخدم لاستقبال السياح الذين يزورون البلدة، ومقامة على أرض خاصة.

من ناحية أخرى، هدمت آليات تابعة لبلدية الاحتلال فى القدس، مغسلة للمركبات بحى وادى قدوم فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة عدم الترخيص.

من جهة أخرى،حذر مستشفى العيون بغزة، اليوم الاثنين، من نقص حاد فى الأدوية والمهام الطبية اللازمة لتشخيص وإجراء الفحوصات والعمليات لمرضى العيون.

وقالت مها كحيل، مسؤولة صيدلية مستشفى العيون، أن الأزمة باتت تهدد أصنافا أساسية تعتمد عليها الخدمة الطبية بأكملها فى المستشفى.مضيفة أن جميع أصناف الأدوية التى تعمل كموسعات لحدقات العين للكبار باتت أرصدتها صفرا أو على وشك النفاد، مثل دواء اتروبين، وميدراميد وفينيليفرين".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

قوات الاحتلال

الاحتلال

القدس

رام الله

نادى الاسير




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة