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الإثنين، 02 يوليه 2018 07:55 م
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الاتحاد الأوروبى يمنح 20 مليون يورو لتحسين ظروف استقبال اللاجئين باليونان

الإثنين، 02 يوليه 2018 07:06 م
الاتحاد الأوروبى يمنح 20 مليون يورو لتحسين ظروف استقبال اللاجئين باليونان لاجئين - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت المفوضية الأوروبية منح 20 مليون يورو أخرى لمفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين لتحسين ظروف الاستقبال فى اليونان وخاصة فى جزيرة ليسفوس.

وأوضحت المفوضية - فى بيان أصدرته اليوم الإثنين ونقلته صحيفة "إيكاثمريني" اليونانية - أن التمويل الإضافى الذى منحته للمفوض السامى لشؤون اللاجئين سيُستخدم فى المساعدة فى إدارة المنشآت فى جزيرة ليسفوس، ودعم مشروعات المجتمع المحلى، وتوفير المزيد من سكن الطوارئ على الجزر.


وذكرت المفوضية أن التمويل سيتوجه كذلك لاتخاذ إجراءات لحماية الأطفال، والتعليم غير النظامى، ومنع العنف الجنسى والعنف القائم على أساس نوع الجنس.


يأتى قرار التمويل هذا علاوة على دعم تمويلى تزيد قيمته على 6ر1 مليار يورو منحته المفوضية منذ عام 2015 لمعالجة تحديات الهجرة فى اليونان.


وقال مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس إن المفوضية تواصل الوفاء بالتزامها بدعم الدول الأعضاء التى تتعرض للضغط.
وأضاف المفوض أنه على الرغم من أن بيان الاتحاد الأوروبى وتركيا ساهم بشكل كبير فى تخفيض أعداد الوافدين إلى اليونان، إلا أن أثينا لا تزال تواجه ضغط هجرة كبيرا وخاصة على الجزر.


يُشار إلى أن المفوضية خصصت ما يزيد على مليار يورو للمساعدة الطارئة لإدارة الهجرة فى إطار العمل المالى الجارى 2014-2020 الذى ذهب للدول الأعضاء الأكثر تضررا مثل إيطاليا واليونان وبلغاريا وكرواتيا وألمانيا والسويد وإسبانيا.


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