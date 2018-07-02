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الاتحاد الأوروبى يحذر واشنطن من رد عالمى حال فرض رسوما على السيارات

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:21 ص
الاتحاد الأوروبى يحذر واشنطن من رد عالمى حال فرض رسوما على السيارات الاتحاد الاوروبى - أرشيفيه
(أ ف ب)
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حذر الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، من أن صادرات أمريكية بقيمة 294 مليار دولار قد تتعرض لتدابير مضادة في حال نفذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم على واردات السيارات.

وذكرت المفوضية الأوروبية التى تتولى السياسة التجارية لأعضاء التكتل الـ28 في رسالة موجهة إلى السلطات الأمريكية "قد تتعرض صادرات أمريكية تصل قيمتها إلى 294 مليار دولار من كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكى إلى تدابير مضادة" وهو ما يساوى 19% من مجموع الصادرات الأمريكية للعام 2017، بحسب الرسالة.

 

 


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