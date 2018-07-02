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الإثنين، 02 يوليه 2018 11:00 م
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الاتحاد الأفريقى يرفض مقترح أوروبا بإقامة منصات لاستقبال وفرز المهاجرين

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:13 م
الاتحاد الأفريقى يرفض مقترح أوروبا بإقامة منصات لاستقبال وفرز المهاجرين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، موسى فقيه محمد
كتب محسن البديوى
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أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، موسى فقيه محمد، رفضه للمقترح الأوروبى بإقامة منصات خارج الحدود الأوروبية لاستقبال وفرز المهاجرين، موضحًا أن الهجرة ملف معقد ولا يمكن أن يكون الحل ببناء جدار أو حاجز أو أماكن خارج أو داخل أوروبا.

وقال "فقيه" فى مقابلة عبر قناة "فرانس 24"، على هامش قمة الاتحاد الأفريقى المنعقدة في نواكشوط بموريتانيا،  إن المقترح الأوروبى مرفوض بالإجماع وغير مناسب، ولا بد من مقاربات وحلول أخرى، وأوروبا ليس أمامها خيارات إلا بسماعنا أولًا ودراسة الأسباب الأساسية للهجرة.

 

وتطرق الحديث للملف الليبى، ورأى فقيه محمد أن الوضع في ليبيا غير ملائم للانتخابات المقررة في ديسمبر.

 


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