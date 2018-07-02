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الإثنين، 02 يوليه 2018 06:34 م
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الإندبندنت: خسارة 50 ألف وظيفة فى المملكة المتحدة فى النصف الأول من 2018

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:43 م
الإندبندنت: خسارة 50 ألف وظيفة فى المملكة المتحدة فى النصف الأول من 2018 بريكست
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن أرقام رسمية جديد أظهرت خسارة ما يقرب من 50 ألف وظيفة فى المملكة المتحدة فى النصف الأول من هذا العام، حيث تحمل عمال قطاع التجزئة العبء الأكبر بعد إغلاق مئات المتاجر.
 
وأضافت الصحيفة، أن التحليل أظهر أن 50 ألف موظف قد تم الاستغناء عنهم أو تعرضت وظيفتهم للتهديد، ومعظمهم يعملون فى سلاسل معروفة وعالية الجودة.
وأوضحت الصحيفة، أنه فى الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أكثر من 6000 وظيفة فى متجر  House of Fraser فى ضوء خطة لإغلاقه، فى حين خسر متجر Poundworld أكثر من 5100 وظيفة.
 
 وأشارت "الإندبندنت" إلى أن هذه الخسارة تأتى بعد انهيار متاجر ألعاب R Us و Maplin فى وقت سابق من هذا العام. 
 
وشهدت الفترة نفسها أيضا اتجاه سلاسل مثل المطاعم الإيطالية مثل Prezzo و Byron و Jamie's ، خسارة مئات الوظائف.
 
وخلصت الصحيفة إلى أن قطاع التجزئة تأثر بشكل كبير بالتضخم الذى يغذيه "البريكست" أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فضلا عن انخفاض ثقة المستهلك.

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الاندبندنت

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قطاع التجزئة

الخروج من الاتحاد الاوروبى




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