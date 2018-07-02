الإحصاء: 8.65% انخفاضا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية

كتبت هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصــاء، اليـوم الاثنين، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل 2018.





بلغ الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) 130.46 خلال شهر أبريل 2018 (أولـى) مقابل 142.82 خلال شهر مارس 2018(نهائى) بنسبة انخفاض قدرها 8.65%.





الأنشطة الاقتصادية التى شهدت ارتفاعا

بلـغ الرقـم القيـاسـى لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية والدوائية 150.03 خلال شهر أبريل 2018 مقارنة بشهر مارس 2018 حيث بلغ 125.54 بارتفاع قدره 19.5% وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتجات الكيميائية والدوائية.

بلـغ الرقــــم القيـــاسـى لصناعة الحاسبات و المنتجات الألكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 192.29 خلال شهر أبريل 2018 مقارنة بشهر مارس 2018 حيث بلغ 154.83 بارتفــاع قدره 24.2% بسبب زيادة عقود التصدير





الأنشطة الاقتصادية التى شهدت انخفاضا

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي صناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 79.21 خلال شهر أبريل 2018 مقارنة بشهر مارس 2018 حيث بلغ 141.21 بانخفاض قدره 43.9% بسبب انخفاض الطلب على ملح التصدير بالخارج.

بلـغ الرقـم القيـاسـي صناعة المواد و المنتجات الكيماوية 147.07 خلال شهر أبريل 2018 مقارنة بشهر مارس 2018 حيث بلغ 207.30 بانخفاض قدره 29.1% وذلك بسبب انخفاض الطلب على المنتجات الكيماوية ووجود أعطال كهرباء فى أحد المصادر الهامة