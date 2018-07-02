video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال شهر ابريل 2018..

الإحصاء: 8.65% انخفاضا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:12 ص
الإحصاء: 8.65% انخفاضا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية الجهاز المركزى للإحصاء
كتبت هبة حسام
إضافة تعليق

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصــاء، اليـوم الاثنين، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل 2018.

2
 

 

بلغ الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) 130.46 خلال شهر أبريل 2018  (أولـى) مقابل  142.82 خلال شهر مارس 2018(نهائى) بنسبة انخفاض  قدرها  8.65%.

3
 

 

الأنشطة الاقتصادية التى شهدت ارتفاعا

بلـغ الرقـم القيـاسـى لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية والدوائية 150.03 خلال شهر أبريل 2018 مقارنة  بشهر مارس 2018 حيث بلغ  125.54 بارتفاع  قدره 19.5% وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتجات الكيميائية والدوائية.

 بلـغ الرقــــم القيـــاسـى لصناعة الحاسبات و المنتجات الألكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 192.29 خلال شهر أبريل 2018 مقارنة بشهر مارس 2018 حيث بلغ 154.83 بارتفــاع  قدره 24.2% بسبب زيادة عقود التصدير

4
 

 

الأنشطة الاقتصادية التى شهدت انخفاضا

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي صناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 79.21  خلال شهر أبريل 2018 مقارنة بشهر مارس 2018 حيث بلغ 141.21 بانخفاض قدره 43.9% بسبب انخفاض الطلب على ملح التصدير بالخارج.

 

بلـغ الرقـم القيـاسـي صناعة المواد و المنتجات الكيماوية 147.07 خلال شهر أبريل 2018 مقارنة  بشهر مارس 2018 حيث بلغ 207.30 بانخفاض  قدره 29.1%  وذلك بسبب انخفاض الطلب على المنتجات الكيماوية ووجود أعطال كهرباء فى أحد المصادر الهامة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المركزى للإحصاء: 348 مصريا اكتسبوا صفة المهاجر للخارج عام 2017

الجهاز المركزى للإحصاء ينفذ مسحا عن "سوق العمل" فى مصر.. إبريل المقبل

الجهاز المركزى للاحصاء

اخبار الاقتصاد

انخفاض

المنتجات الكميائية

مستحضرات




لا تفوتك
فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة