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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:30 م
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الأوقاف: خطة لتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق وربط الحوافز بالتميز بالإنتاج

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:02 م
الأوقاف: خطة لتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق وربط الحوافز بالتميز بالإنتاج وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
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كشفت وزارة الأوقاف، خطتها المالية للعام المالى الحالى 2018 /2019، وقالت إنها مبنية على عدة محاور تهدف فى جملتها إلى تعظيم الموارد الذاتية، التى حققت معدلات نمو متميزة خلال العام 2017/ 2018، مع ترشيد الإنفاق من خلال ربط أى إثابات أو حوافز بالتميز الحقيقى والعمل والإنتاج وعدم صرف أية حوافز إلا من خلال لجنة قيادية مختصة فى كل من الوزارة والجهات التابعة لها.

من جهة أخرى بلغ إسهام الوزارة من مواردها الذاتية فى خطة العام المالى 2017 /2018م ما يزيد على 783مليون جنيه منها 282 مليون جنيه لتحسين دخل الأئمة متمثلة فى استمرار صرف بدل صعود المنبر كاملاً، وصرف إعانة العلماء وتحسين دخلهم وبدل الاطلاع، حيث يتم تمويل 25% من بدل صعود المنبر ، وبدل إعانة العلماء كاملاً وبدل التحسين كاملاً وبدل الاطلاع كاملاً من الموارد الذاتية للوزارة.

وفى إطار الدور الاجتماعى للوزارة لخدمة المجتمع تم تخصيص 315 مليون جنيه لأعمال البر والقرض الحسن ، منها 240 مليون جنيه لأعمال البر ، و75مليون جنيه للقرض الحسن بدون أية فوائد أو مصاريف إدارية.

 وقد تم تكليف فريق عمل هيئة الأوقاف بإعداد خطة متكاملة لوضع آليات الاستثمار الأمثل لأموال وأعيان الوقف ، وعلى أن تسلم الخطة للوزير خلال أسبوع من تاريخه.

 


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