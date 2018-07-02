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الإثنين، 02 يوليه 2018 04:51 م
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استطلاع: معظم الإسرائيليين لديهم أمل ضئيل فى نجاح خطة ترامب للسلام

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:33 م
استطلاع: معظم الإسرائيليين لديهم أمل ضئيل فى نجاح خطة ترامب للسلام ترامب
غزة (أ ش أ)
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أظهر أحدث استطلاع للرأى أعلنت نتائجه اليوم الاثنين، فى إسرائيل أن معظم الإسرائيليين يشكون فى إمكانية نجاح خطة السلام المتوقع طرحها من قبل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأشار الاستطلاع - الذى أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلى وجامعة تل أبيب ونشرت نتائجه صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية - إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الذين شاركوا فى الاستطلاع يعتقدون أن خطة السلام لديها فرصة ضئيلة للغاية للنجاح.

ونوهت الصحيفة إلى أن الاستطلاع لم يسأل المستطلعين لماذا يعتقدون ذلك.

ولم يكشف البيت الأبيض سوى القليل من التفاصيل على خطة السلام التى أثارت شكوكا واسعة النطاق حتى قبل الكشف عنها.

ومن المنتظر أن تقترح الخطة حلولا مفصلة لخلافات رئيسية منها الحدود ومستقبل المستوطنات اليهودية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ومصير اللاجئين الفلسطينيين والأمن.

 

 


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