ارتفاع حجم الودائع ببنك التنمية الصناعية لـ20 مليار جنيها فى 2018 - صور

كتب أحمد أبو حجر تصوير محمد الحصرى

أكد حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن إجمالى الودائع الخاصة بالبنك ارتفعت منذ 2014 من 4 مليارات جنيه لتصل لنحو 20 مليارا فى 2018، بزيادة بلغت 16 مليار جنيه.

وأضاف عزام فى تصريحات له اليوم، أن جملة محفظة المشروعات الصغيرة ارتفعت من 145 مليون جنيه منذ أربع سنوات لتسجل حاليا 2.4 مليار جنيه فى 2018.

وأوضح أن البنك يحتل المرتبة الخامسة فى قطاع التمويل الخاص بمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن محفظة القروض بلغت 560 مليون جنيه لـ5.5 ألف عميل.

وأكد حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ، أن البنك بدأ تصويل الغاز للمنازل فى 2011 بعدد 11 ألف منزل، موضحا أن شركة الفيوم للغاز وصلت الغاز الطبيعى لنحو 121 ألف وحدة حتى الآن. وأوضح فى تصريحات له اليوم الإثنين، أن شركة ناتجاس بدأت التعامل مع البنك فى 2016 ووصلت الغاز لنحو 60 ألف عميل والتعاقد مع 12 ألف عميل ليصل إجمالى الوحدات المتعاقد معها نحو 180 ألف وحدة سكنية خلال عام 2018. وأوضح أن بروتوكول توقيع توصيل الغاز للمنازل مع شركات البترول له فوائد لتوفير العمل الصعبة الدولة تصل لنسبة 50 % من عمليات استيراد واستهلاك البوتاجاز وتخفيف العبء على المواطنين. وذكر أن جملة الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها على مستوى الجمهورية بلغ 301 ألف وحدة سكنية، حتى الآن.







































































