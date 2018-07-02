اتحاد المهندسين العرب: معاملة الأعضاء بكافة الدول العربية بالمثل عدا حق الترشح

كتبت آية دعبس

أكد اتحاد المهندسين العرب، على تطبيق مبدأ التعامل بالمثل للمهندسين الأعضاء بالدول العربية، على أن يلتزم كل مهندس بكل ما يطبق على المهندسين فى الدولة الراغب فى الانضمام إلى هيئتها الهندسية، ويتمتع بجميع الحقوق الممنوحة من قبل تلك الهيئة الهندسية عدا حقى الترشح والانتخاب.

وقال الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، فى بيان، إن المجلس الأعلى للاتحاد شدد خلال اجتماعه بالأردن ، على اعتبار هوية اتحاد المهندسين مستندا رسميا لحاملها، ويعد مهندس معترف به فى جميع الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد وتكون إحدى مستلزمات انتسابه إلى هيئة أو نقابة غير هيئته الهندسية.

وأوضح الحديثى، أن المجلس الأعلى للاتحاد، طالب الهيئات والنقابات الهندسية الأعضاء والجهات المعنية، تطبيق قرارى التعامل بالمثل والتعامل الرسمى بهوية الاتحاد والتى يتم منحها بشرط أن يكون المهندس منتسبا لنقابته الاصلية، لافتا إلى أن القرارين تم إصدارهما من المجلس الأعلى للاتحاد، وكان يتم العمل بهما مسبقا من قبل بعض الهيئات الهندسية، وتم التأكيد عليهما وضرورة العمل والإلتزام بهما، وذلك لخدمة المهندس العربى ومهنته.

وأكد أن ذلك لا يتعارض مع اعتماد الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة والأهلية، من قبل لجنة التعليم الهندسى الى حين تشكيل هيئة الاعتماد في الاتحاد، قائلا: إن كثير من الجهات العالمية تعتبر الاعتماد أحد المتطلبات الأساسية، إضافة إلى شهادة التخرج، وهو مطبق فى العديد من دول العالم.