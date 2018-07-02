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"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:51 م
"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال الشرطة الأمريكية
رويترز
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قالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى (إف.بى.آى)، اليوم الاثنين، إن مسئولين عن إنفاذ القانون اعتقلوا شخصا متهما بمحاولة المساعدة فى مخطط لمنظمة إرهابية أجنبية لشن هجوم فى وسط مدينة كليفلاند بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال الذى يوافق الرابع من يوليو.

وأحجمت المتحدثة عن الإدلاء بتفاصيل إضافية قبل مؤتمر صحفى يُعقد الساعة 9:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة .

وتقام عروض للألعاب النارية في وسط كليفلاند والكثير من المدن الأمريكية الأخرى فى كل عام للاحتفال بعطلة الرابع من يوليو. وعادة ما يتم تشديد إجراءات الأمن فى المدن حول الفعاليات الاحتفالية الكبيرة. 


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