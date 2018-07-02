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إصابة عاطل بطعنات نافذة فى مشاجرة بسبب مغازلة فتاة بالمنوفية

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:40 ص
إصابة عاطل بطعنات نافذة فى مشاجرة بسبب مغازلة فتاة بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفيه - محمود شاكر
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أصيب عاطل بطعنات شبه نافذة بالبطن، عقب قيامه بمعاتبة مبيض محارة وعاطل، لمغازلتهما ابنة شقيقه بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "إ.ع.إ"  30 سنه عاطل مصابا بجرح شبه نافذ بالبطن من الناحية اليمنى، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.
 
وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم كلا من " ط . ك . ح " 20 سنة مبيض محارة، و"ع . أ " لم يستجوب بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته بأداة حادة "مطواة " بسبب معاتبتهما على قيامهما بمغازلة ابنة شقيقه .
 
وتمكنت وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 
 
 
 

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