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الإثنين، 02 يوليه 2018 07:33 م
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إحالة موظف بمستشفى وادى النطرون للجنايات لاختلاسه 7 آلاف عبوة أنسولين

الإثنين، 02 يوليه 2018 06:22 م
إحالة موظف بمستشفى وادى النطرون للجنايات لاختلاسه 7 آلاف عبوة أنسولين متهم - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قررت نيابة الأموال العامة إحالة موظف بمستشفى وادى النطرون لمحكمة الجنايات محبوسًا، وذلك على خلفية تورطه فى اختلاس مبلغ 450 ألف جنيه قيمة عدد "7000 " عبوة أنسولين كانت فى عهدته.
 
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من مديرية الصحة بالبحيرة بشأن تقرير اللجنة المشكلة بالمستشفى لفحص عهدة صيدلية مستشفى وادى النطرون الذى انتهى لوجود عجز 7000 آلاف عبوة أنسولين بمبلغ 450 ألف جنيه .
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد شتية مدير نيابة وادى النطرون، برئاسة المستشار وئل بكر رئيس النيابة ، أنه فى غضون العام المنقضى استلم المتهم " على ا  ع "، 7000 آلاف عبوة أنسولين بمبلغ 450 ألف جنيه ، من الشركة المصرية لتجارة الأدوية ولم يقم بتوريدها لصيدلية مستشفى وادى النطرون مستغلاً منصبه لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وتحرير المحضر رقم 396 إدارى وادى النطرون وـحيل للنيابة العامة تلتى قضت  بقرارها المتقدم .
 

 


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