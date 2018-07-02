أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل تاجر مواشى وسرقة 65 ألف جنيه

الشرقية – إيمان مهنى و فتحية الديب

تواصل الأجهزة الأمنية بالشرقية جهودها لضبط المتهمين بالسطو المسلح على سيارتين مواشى ومقتل تاجر وإصابة آخر وسرقة مبلغ 65 ألف جينه.

أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى، برئاسة اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية والعقيد جاسر زيدان، وعدد من ضباط المباحث، لسرعة ضبط المتهمين.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا يفيد بقيام مجهولين بالسطو على سيارتين وسرقة 65 ألف جنيه، ومقتل شخص وإصابة آخر.

وتبين من التحقيقات قيام 6 أشخاص يستقلون دراجات بخارية، فجرا بحوزتهم أسلحة نارية، باعتراض طريق سيارتين، الأولى بطريق "أبوحماد - بلبيس" أمام قرية هدى شعراوى، واعتراض طريق قائد سيارة محملة مواشى، وسرقة 15 ألف جنيه، وبعدها تم توقيف سيارة أخرى بالقرب من ترعة الشباب دائرة أبو حماد، ومقتل قائدها "شعبان أ ع" 46 سنة سائق، مقيم الأسدية، وإصابة "أحمد ج س" مقيم العزازى، بأعيرة نارية، وسرقة 50 ألف جنيه.