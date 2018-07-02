أسعار العملات اليوم الاثنين 2-7-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى

كتبت- دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين الموافق 2-7-2018، أولى تعاملات الاسبوع المصرفية، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، فيما ارتفعت أسعار اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظراً لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيراً .

الدولار فى مصر

واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجائت أسعاره كالتالى..



الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.68 جنيه للشراء، و 20.91 جنيه للبيع.



جنيه استرلينى

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 23.41 جنيه للشراء، و 23.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، بالغا 58.73 للشراء، و 59.16 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



الجنيه المصرى

المالية: 5.7 مليار جنيه إتاحات للتموين والسكك الحديدية والتأمين الصحى

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 5.7 مليار جنيه عن شهر يونيو 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة الوطنية للإعلام.

تضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر يونيو 2018.

وقد تم إتاحة مبلغ مليار و200 مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية لسداد باقي مستحقات برنامجي تكافل وكرامة.