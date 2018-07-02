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الإثنين، 02 يوليه 2018 11:45 ص
خالد صلاح
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أسعار الذهب تهبط مع صعود الدولار

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:44 ص
أسعار الذهب تهبط مع صعود الدولار الذهب
رويترز
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار بعد أن دعمت بيانات التضخم الأمريكي الأسبوع الماضي رؤية مجلس الاحتياطي الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي الساعة 0644 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% عند 1248.98 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1250.20 دولار للأوقية.

تعزز الدولار مقابل سلة عملات وواصل مكاسبه أمام الين ليسجل مستوى مرتفعا جديدا في ستة أسابيع عند 111.06 ين مدعوما بالقوة النسبية للاقتصاد الأمريكى وفرص إجراء المزيد من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض البلاتين 0.8% فى المعاملات الفورية إلى 840.70 دولار للأوقية بعد أن سجل أقل مستوى له منذ يناير 2016 عند 835.50 دولار فى وقت سابق من الجلسة.

ونزلت الفضة 0.6% إلى 15.98 دولار للأوقية وفقد البلاديوم 0.5 بالمئة ليصبح 947.76 دولار للأوقية.

 

 

 


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