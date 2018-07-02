"أجمل مرحله عمريه عشتها".. هاشتاج يكشف اختفاء متع الحياة مع تقدمنا بالعمر

كتب هيثم سلامة

تترك الحياة فينا آثارها وبصمتها، عادة ما نختلس الأوقات الجميلة، ونسرق الضحكات واللحظات الجديدة التى لم تتكرر مرة آخرى، خلال رحلتنا فى الحياة والتى نفقد خلالها أحبائنا وأقاربنا حيث غلب الحزن على الهاشتاج، الذى دشنة المغردون تحت عنوان "أجمل مرحله عمريه عشتها".

أثرت الحرب فى حياة الكثيرين ، فمنا من ترك أوطانهم وهاجر إلى بلدان آخرى ، وقالت نجلاء من سوريا وتعيش فى البرازيل:"حياتى حلوة لصار عمرى 17 سنة وبدأت المشاكل والحرب 2011".



سوريا والحرب

وسيطر الحزن على تدوينة عبير، والتى فقدت زوجها وأطفالها فى حادث سير وقالت:"أجمل مرحله عمرية عشتها الثلاث سنوات اللي عشتها مع زوجي وعيالي الله يرحمهم ويصبرني على فراقهم ويجمعني فيهم بالجنة "، وردت عبير عن تساؤلات المغردين عن السبب قائلة :" جزاكم الله خير جميعاً..دعواتكم وكلماتكم البسيطة أسعدتنى شكراً لكم...واللى يسألوا عن سبب الوفاة زوجى وولدى توفوا بـحادث وولدى الثانى توفى بعدهم بثلاث شهور وفاة طبيعية ".



عبير وفاة أسرتها فى حادث سير

فراق الموت كان له أثرا كبيرا فى حياة العديد من المغردين، فقال العمدة :"كل دقيقة عشتها قبل فراق أمى كانت جميلة رحمها الله واسكنها الجنة بروا بأمهاتكم ففراق الأم غصة في القلب لا تنتهي ولا تهدأ ابدا"، فى نفس الإطار قال محمد :" هي كل مرحلة عشتها أرى فيها أبي وأمي بصحة وعافية، حياتي بدونهم لا تساوى شئ".





وأضاف آخر:" من جد اللى فقد أمه أو أبوه راح يحس نفس الشعور يعرف قيمة كل شي وفين حياته، كانت أجمل الباقين لا تقولوا زواج أو أيام الثانوية كلها كلام فاضى"، ووجه نصيحة إلى المغردين قائلاً :"نصيحة استغلوا وجودهم وقعدوا معاهم عشان لا تندموا بعدين وحمد لله".



