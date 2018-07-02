video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 05:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"أجمل مرحله عمريه عشتها".. هاشتاج يكشف اختفاء متع الحياة مع تقدمنا بالعمر

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:00 ص
"أجمل مرحله عمريه عشتها".. هاشتاج يكشف اختفاء متع الحياة مع تقدمنا بالعمر
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

تترك الحياة فينا آثارها وبصمتها، عادة ما نختلس الأوقات الجميلة، ونسرق الضحكات واللحظات الجديدة التى لم تتكرر مرة آخرى، خلال رحلتنا فى الحياة والتى نفقد خلالها أحبائنا وأقاربنا حيث غلب الحزن على الهاشتاج، الذى دشنة المغردون تحت عنوان "أجمل مرحله عمريه عشتها".

أثرت الحرب فى حياة الكثيرين ، فمنا من ترك أوطانهم وهاجر إلى بلدان آخرى ، وقالت نجلاء من سوريا وتعيش فى البرازيل:"حياتى حلوة لصار عمرى 17 سنة وبدأت المشاكل والحرب 2011".

سوريا والحرب
سوريا والحرب

وسيطر الحزن على  تدوينة عبير، والتى فقدت زوجها وأطفالها فى حادث سير وقالت:"أجمل مرحله عمرية عشتها الثلاث سنوات اللي عشتها مع زوجي وعيالي الله يرحمهم ويصبرني على فراقهم ويجمعني فيهم بالجنة "، وردت عبير عن  تساؤلات المغردين عن السبب قائلة :" جزاكم الله خير جميعاً..دعواتكم وكلماتكم البسيطة أسعدتنى شكراً لكم...واللى يسألوا عن سبب الوفاة زوجى وولدى توفوا بـحادث وولدى الثانى توفى بعدهم بثلاث شهور وفاة طبيعية ".

عبير وفاة أسرتها فى حادث سير
عبير وفاة أسرتها فى حادث سير

فراق الموت كان له أثرا كبيرا فى حياة العديد من المغردين، فقال العمدة :"كل دقيقة عشتها قبل فراق أمى كانت جميلة رحمها الله واسكنها الجنة بروا بأمهاتكم ففراق الأم غصة في القلب لا تنتهي ولا تهدأ ابدا"، فى نفس الإطار قال محمد :" هي كل مرحلة عشتها أرى فيها أبي وأمي بصحة وعافية، حياتي بدونهم لا تساوى شئ".

3
 

وأضاف آخر:" من جد اللى فقد أمه أو أبوه راح يحس نفس الشعور يعرف قيمة كل شي وفين حياته،  كانت أجمل الباقين لا تقولوا زواج أو أيام الثانوية كلها كلام فاضى"، ووجه نصيحة إلى المغردين قائلاً :"نصيحة استغلوا وجودهم وقعدوا معاهم عشان لا تندموا بعدين وحمد لله".

5
 

 


إضافة تعليق

الحياة

مرحلة عمريه

الاوقات الجميلة

أوقاتنا الجميلة

الزهد




لا تفوتك
فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة