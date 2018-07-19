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الخميس، 19 يوليه 2018 10:45 ص
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93% من القراء يؤيدون المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين فى الجرائم الأسرية

الخميس، 19 يوليه 2018 08:45 ص
93% من القراء يؤيدون المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين فى الجرائم الأسرية نتيجة الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين فى الجرائم الأسرية بعد حادث المريوطية؟"، أيد غالبية المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين فى الجرائم الأسرية بعد حادث المريوطية.

وأيد 93% من القراء المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين فى الجرائم الأسرية بعد حادث المريوطية، بينما عارض 5% من القراء المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين فى الجرائم الأسرية بعد حادث المريوطية، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضع الاستطلاع.


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استطلاع

المطالبة

الجرائم الأسرية

حادث المريوطية




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