29 إزالة فورية و76 محضر إشغال طرق فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، اليوم الخميس، حملة مرور ومرافق مكبرة بدوائر أقسام المحافظة لضبط المخالفات المرورية وإعادة الانضباط المرورى والعمل على سيولة حركة المرور وإزالة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والتعديات والإشغالات والباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 379 قضية، تنوعت ما بين 29 إزالة فورية، و76 محضر إشغال طرق، و35 محضر نظافة وبيئة، و55 محضرا لبائعين متجولين، و39 محاضر لفرش شاى، و71 محضر وصلات كهربائية، و51 محضر لإعلانات مخالفة.

كما تم رفع عدد 75 طن قمامة ومخلفات.