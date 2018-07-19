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الخميس، 19 يوليه 2018 06:37 ص
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وزير القوى العاملة بالشرقية لتكريم أوائل مبادرة "مصر بكم أجمل"

الخميس، 19 يوليه 2018 05:00 ص
وزير القوى العاملة بالشرقية لتكريم أوائل مبادرة "مصر بكم أجمل" وزير القوى العاملة
الشرقية - إيمان مهنى
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يستقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الخميس، محمد سعفان وزير القوى العاملة، لتكريم أوائل مبادرة مصر بكم أجمل من ذوى الاحتياجات الخاصة بعد انتهاء البرنامج التدريبى لذوى الإعاقة وتوزيع عقود عمل بالقطاع الخاص على المتدربين للمرحلة الثالثة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

أكد خالد المصرى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، أن المبادرة انطلقت قبل شهرين حيث نظم دورات تدريبية لمتحدى الإعاقة وتعريفهم بقوانين العمل لدمجهم فى بيئة العمل المناسبة لهم.

وأشار إلى أنه تم استلام بعض المتدربين لوظائفهم بإحدى الشركات الخاصة وكذلك توفير فرص عمل للمتدربين بالمصانع ضمن المرحلتين الأولى والثانية، ذلك إيمانًا بأهمية دور ذوى الاحتياجات الخاصة فى العمل وتنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية باعتبار أن عام 2018 عام ذوى القدرات الخاصة.

وأكد أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بذوى الاحتياجات الخاصة إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يُعد أحد المعايير الأساسية لقياس التقدم الحضارى للدول.

 

 


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