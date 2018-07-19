وزير الاتصالات ومحافظ كفر الشيخ يبحثان ميكنة الخدمات الحكومية

كفر الشيخ – محمد سليمان

بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، عدد من مجالات التعاون المشترك لاعداد عدد من البروتوكولات التى تهدف إلى ميكنة وتحسين الخدمات الحكومية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لإحداث تحول رقمي غير مسبوق بعدد من المشروعات والمرافق بمحافظة كفرالشيخ، وذلك بحضور اللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب.

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الواعدة والجاذبة للإستثمار وتقوم الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية بها وجاءت زيارة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك واستخدامات التكنولوجيا الرقمية وتعظيم الاستفادة منها لصالح أبناء كفر الشيخ المواطنين لتوفير الجهد، وتقليل النفقات، وتحسين أسلوب الرقابة، وتوفير قواعد البيانات، وتأمين الوثائق، والحفاظ عليها، وتحسين ظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء، وتبادل البيانات، وميكنة المخاطبات بين الجهات الحكومية المختلفة، لتحقيق الهدف الأسمى وهو رضى المواطن وتخفيف العبء عنه، وإتاحة قنوات متعددة أمام المواطنين لقضاء الخدمة، من خلال دورة بسيطة للخدمة، ومن اى مكان، للتأكيد على مكافحة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية الادارية.

وأضاف وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تبذل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الجهود فى سبيل الارتقاء بمستوى الأداء الحكومى ونشر مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جميع أنحاء الجمهورية.

وفى كلمته عبر اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، عن سعادته بلقاء الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة الخاصة بتحسين وميكنة الخدمات للمواطنين ومراقبة أداء عدد من المشروعات بمحافظة كفرالشيخ.

وأضاف نصر، بحث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول بشأن " الثورة المعلوماتية " (Big data_Kaf ElShiekh government Super big data)، وهو مقترح يتضمن توفير جميع البيانات فى جميع قطاعات الحكومة بكفرالشيخ متضمنة جميع التخصصات .

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أنه بحث مشروع بروتوكول مراقبة بحيرة البرلس والبالغ مساحتها 108 ألف فدان، من خلال كاميرات مراقبة فائقة الأستشعار وخلايا شمسية مرتبطة بشاشات المراقبة، بالجهات المعنية وتطبيقات على الهواتف النقالة، لمواجهة لصوص تهريب الزريعة والصيد الجائر لتقديمهم للعدالة من خلال رصد شامل ودقيق تماشياً مع جهود الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتنمية الثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وتنمية البحيرات كمصادر طبيعية لانتاج الأسماك ولاسيما ان محافظة كفر الشيخ تنتج حالياً 71 % من الناتج القومى للأسماك بالجمهورية.

كما بحثا أيضاَ بروتوكول لذوى الاحتياجات الخاصة، بشأن تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة لسوق العمل، وآخر للصم والبكم tablet-screen، باعتبار محافظة كفر الشيخ صديقة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتعتمد فكرة البروتوكول على تدريب 12 فرد من خدمة العملاء من المحافظة ومجالس المدن والتربية والتعليم للتعامل من خلال الـ tablet والشاشة مع الجمهور من ذوى الاحتياجات الخاصة_الصم والبكم.

وقال المحافقظ إنه ناقش بروتوكول لانشاء مركز التطوير والابداع، على مساحة 10 آلاف متر مربع بجوار الجامعة وتجهيزه للطلاب والشباب لتنمية وتبنى التطوير والابداع العمل كحضان للأفكار.

ومشروع بروتوكول الأطراف الحكومية (Fiber to government terminals)، بشأن توصيل الفايبر للمراكز الحكومية منها المدارس والقطاعات ذات الصلة بهدف مضاعفة سرعة الانترنت ونقل البيانات وسهولة تداول المعلومات وتعظيم الاستفادة منها لصالح تنمية وتطويرالمجتمع.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطبيق بروتوكول التعاون المشترك الموقع في النصف الثانى من العام الماضى الخاص بتركيب كاميرات المراقبة بالشوارع والميادين العامة ودور العبادة، لتسهيل مراقبتها ومتابعتها من خلال الجهات الأمنية والمحافظة وتسجيل الأحداث، فضلاً عن الربط الالكترونى لجميع الخدمات بين الإدارات المحلية والقطاعات الحكومية المختلفة، والتنمية المجتمعية، لرفع مستوى الشباب من خلال التدريب والتأهيل، وجارى حالياً تنفيذه فتم انشاء 4 مراكز بها أجهزة حاسبات مطورة بـ شنو ودسوق وفوه ومطوبس وحديقة صنعاء، وتم من خلال هذا البروتوكول تدريب أكثر من 300 شاب مجاناً على مبادئ تكنولوجيا المعلومات والتنمية البشرية.