وزير الاتصالات: الإسكندرية بها 100 مكتب بريدى وجارى استكمال أعمال التطوير

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن الوزارة تقوم بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها لتطوير مكاتب البريد، ويتولى تنفيذها الهيئة القومية للبريد لتطوير مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى تصبح مراكز الخدمات البريدية المتكاملة واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى ظل استراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمى.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بتذليل العقبات التى قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، وتحسين بيئة العمل فى المكاتب البريدية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا بما يحقق رضاء المواطنين، وخلال جولته التفقدية استمع السيد الوزير لآراء عدد من المواطنين المتواجدين بالمركزين حول مستوى الخدمات المقدمة، وأدار معهم حوارات نقاشية حول مدى رضاهم ومقترحاتهم لضمان تلبية متطلباتهم من الخدمات والحصول عليها دون مشقة.

وأشار الوزير إلى أن محافظة الإسكندرية بها نحو 100 مكتب بريد منتشر على مستوى المحافظة، ويخدم مركز خدمات الإسكندرية الرئيسى نحو 100 ألف مواطن، بينما يخدم مركز خدمات سيدى جابر نحو 500 ألف مواطن.

وافتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مكتب بريد الإسكندرية الرئيسى، ومكتب بريد سيدى جابر بعد تطويرهما وتحويلهما إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة.

وقد قام الوزير ورئيس مجلس إدارة​ الهيئة القومية للبريد بجولة تفقدية داخل المركزين عقب افتتاحهما لمتابعة انتظام سير العمل فى تقديم كافة الخدمات البريدية التقليدية والمستحدثة المتكاملة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح عصام الصغير أن معدلات الإنجاز فى خطة التطوير تسير وفقاً للمعدلات الزمنية المقررة وأن الهيئة القومية للبريد قد بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال لكى يتم تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية تضاهى ما يتم تقديمه من خدمات بريدية على المستوى العالمى، الأمر الذى يتيح لنا الدخول على خط المنافسة مع الدول الرائدة عالميا فى هذا المجال.