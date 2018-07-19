وزير الأوقاف: نتوقع مليار و400 مليون جنيه عائدات فى 2018

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر الناس حرصا على حفظ أموال الأوقاف، مشيرا إلى متابعة الرئيس لكل ما يتصل بشئون الأوقاف.

وقال جمعة، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، عبر برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزارة الأوقاف انتهت من وضع التقدير المبدئى لأصولها، وفى أقل من شهر سيتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى الخطة الكاملة، سواء للقيمة التقديرية النهائية للأصول، وكذلك الخطة الاستثمارية، وتابع: "القيمة تتخطى مئات المليارات، ولدينا أصول أرض زراعية وأرض فضاء، لكن لن نعلن عن الأرقام قبل الانتهاء منها والوصول إلى القيمة الحقيقية، وهناك تطوير كبير للاستفادة من هذه الأصول".

وأضاف الوزير، أن مال الأوقاف لا يدخل فى الخزانة العامة للدولة، مبينا أن عائدات الوقف كانت تتراوح بين 400 و600 مليون، وكانت فى العام الماضى 850 مليون جنيه، يخصم منها 15% حصة هيئة الأوقاف بشرط ألا يتقاضوا رواتبهم من موازنة الدولة، أما العام الحالى فشهدت العائدات زيادة كبيرة تتراوح فى حدود 50%، ومن المتوقع أن تحقق الهيئة مليار و400 مليون جنيه.