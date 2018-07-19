video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف: نتوقع مليار و400 مليون جنيه عائدات فى 2018

الخميس، 19 يوليه 2018 10:16 م
وزير الأوقاف: نتوقع مليار و400 مليون جنيه عائدات فى 2018 جمعه
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر الناس حرصا على حفظ أموال الأوقاف، مشيرا إلى متابعة الرئيس لكل ما يتصل بشئون الأوقاف.

وقال جمعة، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، عبر برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزارة الأوقاف انتهت من وضع التقدير المبدئى لأصولها، وفى أقل من شهر سيتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى الخطة الكاملة، سواء للقيمة التقديرية النهائية للأصول، وكذلك الخطة الاستثمارية، وتابع: "القيمة تتخطى مئات المليارات، ولدينا أصول أرض زراعية وأرض فضاء، لكن لن نعلن عن الأرقام قبل الانتهاء منها والوصول إلى القيمة الحقيقية، وهناك تطوير كبير للاستفادة من هذه الأصول".

وأضاف الوزير، أن مال الأوقاف لا يدخل فى الخزانة العامة للدولة، مبينا أن عائدات الوقف كانت تتراوح بين 400 و600 مليون، وكانت فى العام الماضى 850 مليون جنيه، يخصم منها 15% حصة هيئة الأوقاف بشرط ألا يتقاضوا رواتبهم من موازنة الدولة، أما العام الحالى فشهدت العائدات زيادة كبيرة تتراوح فى حدود 50%، ومن المتوقع أن تحقق الهيئة مليار و400 مليون جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف: كل ثياب يستر العورة هو من السنة.. و"زى الإسلام" ليس الجلباب

وزير الأوقاف: المتدين من يخاف على وطنه كخوفه على بيته وعرضه

مختار جمعه

وزير الاوقاف

عائدات الاوقاف

اصول الاوقاف

اخبار التليفزيون




لا تفوتك
الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة