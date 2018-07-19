وزيرة الجيوش الفرنسية تستهل زيارة إلى النيجر ببحث جهود مكافحة الإرهاب

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استهلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى اليوم الخميس، زيارة إلى النيجر بالوقوف على سير عمليات مكافحة الإرهاب التى تقوم بها قوة (برخان) الفرنسية فى منطقة الساحل والصحراء والتأكيد على دعم فرنسا لسلطات النيجر.

وتشمل الزيارة - التى تعد السابعة للوزيرة فى المنطقة - لقاء مع الرئيس محمود ايسوفو وكذلك مع وزير الدفاع الوطنى فى النيجر كالا موتارى لتجديد دعم فرنسا للقوات المسلحة فى النيجر وللقوة المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس (موريتانيا ومالى وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) و التى تتولى النيجر رئاستها، بحسب بيان لوزارة الجيوش الفرنسية صادر اليوم.

كما تتضمن - بحسب البيان - لقاء لوزيرة الجيوش مع العسكريين الفرنسيين العاملين فى النيجر فى منطقة (والام)، حيث تتمركز المجموعة التكتيكية المشاركة فى عملية (كوفرا) بجانب القوات المسلحة للنيجر وذلك قبل أن تتوجه إلى القاعدة الجوية المتقدمة فى نيامى لإلقاء كلمة أمام القوات الفرنسية وحيث يوجد الجزء الأكبر من الإمكانات الجوية لقوة (برخان) من طائرات حربية و طائرات للنقل التكتيكى والاستراتيجى وطائرات مراقبة.

وستزور وزيرة الجيوش فلورانس بارلى مركز قيادة القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمس بنيامى للوقوف على التقدم الذى أحرزته تلك القوة خلال عام و على العمليات اليومية التى تنفذها فى المناطق الحدودية المختلفة فى الساحل.

من ناحية أخرى، ذكر بيان وزارة الجيوش بأن قانون البرامج العسكرية الصادر فى 13 يوليو الجارى يمنح القوات المسلحة الفرنسية كل الإمكانات الضرورية لالتزاماتها العملياتية.

يشار إلى أن قانون البرمجة العسكرية الفرنسى يخصص للقوات المسلحة ميزانية قدرها 295 مليار يورو خلال الفترة 2019-2025.