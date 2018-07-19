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وزارة الحج السعودية تطلق تطبيق "مناسكنا" لتقديم الخدمات إلى الحجاج

الخميس، 19 يوليه 2018 03:56 م
وزارة الحج السعودية تطلق تطبيق "مناسكنا" لتقديم الخدمات إلى الحجاج حجاج - صورة أرشيفية
كتبت مريم بدر الدين
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أطلقت وزارة الحج السعودية، تطبيق جديد قبل انطلاق موسم الحج المقبل، على الهواتف باسم "مناسكنا"، لتقديم حزمة من الخدمات التى يحتاجها الحجاج خلال رحلتهم فى الأراضى المقدسة.

 

من ناحية أخرى بدء مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، عبر مجمع صالات الحج والعمرة، استقبال رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام.

وسيشهد المطار تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، حيث أنهت جميع القطاعات الحكومية والأهلية العاملة فى المطار الاستعدادات اللازمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جميع أقطار العالم.

 


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