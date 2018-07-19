وزارة الحج السعودية تطلق تطبيق "مناسكنا" لتقديم الخدمات إلى الحجاج

كتبت مريم بدر الدين

أطلقت وزارة الحج السعودية، تطبيق جديد قبل انطلاق موسم الحج المقبل، على الهواتف باسم "مناسكنا"، لتقديم حزمة من الخدمات التى يحتاجها الحجاج خلال رحلتهم فى الأراضى المقدسة.

تطبيق #مناسكنا... أحد التطبيقات الالكترونية على الأجهزة الذكية (هواتف

ذكية أو أجهزة لوحية)، التي أطلقتها #وزارة_الحج_والعمرة @HajMinistry لتقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها #ضيوف_الرحمن خلال رحلتهم في الديار المقدسة..#حج#خدمة_الحاج_فخر_لنا pic.twitter.com/NmfWSbPhcP — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) July 19, 2018

من ناحية أخرى بدء مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، عبر مجمع صالات الحج والعمرة، استقبال رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام.

وسيشهد المطار تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، حيث أنهت جميع القطاعات الحكومية والأهلية العاملة فى المطار الاستعدادات اللازمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جميع أقطار العالم.