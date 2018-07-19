والد منى المذبوح فى رسالة بخط يده: سامحوا بنتى وليس على المجنون حرج

ناشد على المذبوح والد اللبنانية منى المذبوح، المصريين لمسامحة ابنته على الخطأ التى ارتكبته بإساءتها للشعب المصرى.
وأضاف فى رسالة نصية بخط يده أرسلها عن طريق محاميه عماد كمال حبيب، أن ابنته تعانى من انفصام فى الشخصية نتيجة إصابتها بمرض فى المخ يؤثر على انفعالاتها قائلا: "ليس على المريض والمجنون حرج"، مشيرًا إلى أن كرامة الشعب المصرى محفوظة وأنه يدرك ما تتعرض له مصر من مؤامرات خارجية وإرهاب أسود، وأن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى استلم البلاد فى مرحلة حرجة وعبر بها إلى بر الأمان.
وطالب المصريبن بمسامحتها، مضيفا أنها صورت الفيديو بسبب غضبها من بعض المضايقات التى تعرضت لها فى الشارع، ولكنها تعشق مصر وتزورها دائما، مطالبا بترحيلها إلى بلادها.
يذكر أن محكمة جنح مصر الجديدة قضت بحبس المتهمة منى المذبوح 8 سنوات بتهمة نشر فيديو مسيء للشعب المصرى على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" وتم ترحيلها الى سجن النساء بالقناطر الخيرية لقضاء العقوبة .
رسالة بخط والد منى المذبوح
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بواسطة:
العربي
بكرة تطلع بالسلامة وتزيد السباب على مصر واهلها فى قنوات الخنزيرة و الخرفان
لا تتعجل
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بواسطة:
علي
ليس علي المريض حرج
ان كانت فعلا مريضة واثبتت التقارير الطبية انها مريضة فلا بد من السماح وترحليها الي بلدها فالمسامح كريم وان شعب كريم ياما تحملنا ما جات علي هذه المريضة.شفاها الله وعفاها وكل مرضي المسلمين اللهم امين
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بواسطة:
مصرى
من كل قلبى و عقلى اتمنى اطلاق سراحها و عودتها للبنان الجميل
من كل قلبى و عقلى اتمنى اطلاق سراحها و عودتها للبنان الجميل
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بواسطة:
عايده
انا عن نفسي مسماحها
علي كلام سيادتك انها مجنونة..الله عز و جل قال ان المسامح كريم
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بواسطة:
مجدى لطفى
إنسى إلا مصر وشرف نسائها خط احمر
خلص الكلام مصر وشرف نسائها خط احمر من يتجاوزة يتحمل واناشد جميع القيادات والقضاء الحر المحترم فى مصر من تم سبها بافزع واقذر ما سمعناه هى المصرية امك واختك وبنتك وزوجتك ان كنتم ترضوا عليهم قاموس السباب من هذه الكلبه فقل على مصر وشرفها السلام
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بواسطة:
نبيل المدنى
بداية القصيدة كفر
عند الاستعانة بآيات من القران يجب التحري والتأكد والتدقيق فلا يوجد آية في القران فيها هل يستوون الذين يعلمون فالصحيح هل يستوى الذين يعلمون والاستعانة بهذه الآية ليس في موضعه ولكن يمكن استخدام آية (لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ )
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بواسطة:
مكاوى
عندنا فى مصر احسن دكاترة فى العالم لعلاج الجنون
عندنا فى مصر احسن دكاترة فى العالم لعلاج الجنون , وبعون الله بعد ما تقضى كامل مدتها فى السجن بالسلامة هترجع لك وهى عاقلة 24 قيراط ............... وانا عن نفسى مش مسامح فى اللى بيسب بنات بلدى
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بواسطة:
ارجو
ارجو اطلاق سراحها
ارجو اطلاق سراحها لان سجنها يؤكد ما قالته
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بواسطة:
احمد محمد
انا معاك
الاستاذ مجدي لطفي انا معاك في كل كلمه
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بواسطة:
ابو كريم
مجرد راى
من اخطا لابد له من عقاب هل تريد ان نسامح عشان العروبه طيب ليه هى لسنها طال على المصرين عشان معاكسات ياما منها فى كل بلد وزمن ولكنها عابت فى كل المصرين وانا ارى انها لو تم الافراج عنها فهذاتنازل عن كرامه كل مصرى