والد منى المذبوح فى رسالة بخط يده: سامحوا بنتى وليس على المجنون حرج

كتب كريم صبحى

ناشد على المذبوح والد اللبنانية منى المذبوح، المصريين لمسامحة ابنته على الخطأ التى ارتكبته بإساءتها للشعب المصرى.

وأضاف فى رسالة نصية بخط يده أرسلها عن طريق محاميه عماد كمال حبيب، أن ابنته تعانى من انفصام فى الشخصية نتيجة إصابتها بمرض فى المخ يؤثر على انفعالاتها قائلا: "ليس على المريض والمجنون حرج"، مشيرًا إلى أن كرامة الشعب المصرى محفوظة وأنه يدرك ما تتعرض له مصر من مؤامرات خارجية وإرهاب أسود، وأن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى استلم البلاد فى مرحلة حرجة وعبر بها إلى بر الأمان.

وطالب المصريبن بمسامحتها، مضيفا أنها صورت الفيديو بسبب غضبها من بعض المضايقات التى تعرضت لها فى الشارع، ولكنها تعشق مصر وتزورها دائما، مطالبا بترحيلها إلى بلادها.

يذكر أن محكمة جنح مصر الجديدة قضت بحبس المتهمة منى المذبوح 8 سنوات بتهمة نشر فيديو مسيء للشعب المصرى على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" وتم ترحيلها الى سجن النساء بالقناطر الخيرية لقضاء العقوبة .