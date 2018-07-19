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الخميس، 19 يوليه 2018 07:16 م
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واشنطن: على أمريكا الاستعداد لمزيد من التدخل الروسى

الخميس، 19 يوليه 2018 06:02 م
واشنطن: على أمريكا الاستعداد لمزيد من التدخل الروسى بوتين وترامب- أرشيفية
(رويترز)
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قالت كيرستشن نيلسن وزيرة الأمن الداخلى الأمريكية، اليوم الخميس، إن على الولايات المتحدة أن تستعد لأى محاولة من روسيا للتدخل فى الانتخابات التى ستجرى فى كل الولايات الخمسين هذا العام وأضافت أنه ليس هناك أى شك فى أن موسكو تدخلت فى سباق الرئاسة الأمريكية فى 2016.

 

وكافح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هذا الأسبوع لتهدئة ضجة ثارت بسبب تقاعسه عن مواجهة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن تدخل موسكو فى الانتخابات خلال القمة التى جمعتهما فى هلسنكى يوم الاثنين.

 


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