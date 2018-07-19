video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: الروس يتحدثون عن اتفاق بين بوتين وترامب والبنتاجون لا يعلم شيئا

الخميس، 19 يوليه 2018 02:46 م
واشنطن بوست: الروس يتحدثون عن اتفاق بين بوتين وترامب والبنتاجون لا يعلم شيئا ترامب وبوتين
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن بعد يومين من قمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، قدم المسئولون الروس سلسلة من التأكيدات حول ما قدمه الزعيمان.

 

وقال "أناتولى أنتونوف"، السفير الروسى لدى الولايات المتحدة إنه تم التوصل إلى تأكيدات لفظية مهمة فى اجتماع هلسنكى، بما فى ذلك الحفاظ على اتفاقيتى "New Start" و”INF"، الثنائيتين للحد من التسلح واللتين كان هناك غموض بشأن مستقبليهما.  وقال أنتونوف أيضا إن بوتين قدم اقتراحات محددة ومثيرة للاهتمام لواشنطن حول كيفية تعاون البلدين فى سوريا.

 

 لكن المسئولون على أرفع المستويات داخل الجيش الأمريكى، والذين يسارعون منذ يوم الاثنين لتحديد ما إذا كان ترامب قد اتفق على شىء يتعلق بإحدى قضايا الأمن القومى فى هلسنكى، ليس لديهم معلومات.

 

ظل مسئولو الإعلام فى البنتاجون غير قادرين على إجابة أسئلة عن مدى تأثير القمة المحتمل على الجيش. وكشف نقص المعلومات عن فجوة محرجة فى الاتصالات الداخلية للإدارة. كما أن الغموض المحيط باقتراح موسكو حول اتفاق أو مقترح جديد يتعلق بسوريا على نحو الخصوص كان لافتا لأن الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية من المقرر أن يطلع الصحفيين على أمور تتعلق بسوريا وقضايا أخرى اليوم، الخميس.

 

وقال مسئولون أمريكيون سابقون وحاليون، إنه ليس من المستغرب أن يستغرق الأمر عدة أيام حتى يقوم المساعدون بإنهاء وتوزيع المذكرات الداخلية التى توثيق المحادثات رفيعة المستوى، لكن إلى جانب التأخير فى قمة هلسنكى حقيقة أنها أطول مقابلة للرئيس الأمريكى مع بويتن، دون أى مسئولين أو كاتبى ملاحظات. فقط مترجمين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجارديان: مناخ خانق من الخوف فى تركيا رغم إعلان إنهاء حالة الطوارئ

شاهد.. أوباما يرقص رقصة مانديلا الشهيرة فى جنوب أفريقيا

الصحافة العالمية اليوم: مناخ خانق من الخوف فى تركيا رغم إعلان إنهاء حالة الطوارئ.. خطابات لم يكشف عنها من قبل لمانديلا تسلط الضوء على سنواته داخل السجن.. والدعوة لتشكيل لجنة أزمات أوروبية لتوزيع المهاجرين

قمة ترامب وبوتين

قمة هلسنكى

روسيا

دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

سوريا

الجيش الامريكى




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة