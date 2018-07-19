واشنطن بوست: الروس يتحدثون عن اتفاق بين بوتين وترامب والبنتاجون لا يعلم شيئا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن بعد يومين من قمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، قدم المسئولون الروس سلسلة من التأكيدات حول ما قدمه الزعيمان.

وقال "أناتولى أنتونوف"، السفير الروسى لدى الولايات المتحدة إنه تم التوصل إلى تأكيدات لفظية مهمة فى اجتماع هلسنكى، بما فى ذلك الحفاظ على اتفاقيتى "New Start" و”INF"، الثنائيتين للحد من التسلح واللتين كان هناك غموض بشأن مستقبليهما. وقال أنتونوف أيضا إن بوتين قدم اقتراحات محددة ومثيرة للاهتمام لواشنطن حول كيفية تعاون البلدين فى سوريا.

لكن المسئولون على أرفع المستويات داخل الجيش الأمريكى، والذين يسارعون منذ يوم الاثنين لتحديد ما إذا كان ترامب قد اتفق على شىء يتعلق بإحدى قضايا الأمن القومى فى هلسنكى، ليس لديهم معلومات.

ظل مسئولو الإعلام فى البنتاجون غير قادرين على إجابة أسئلة عن مدى تأثير القمة المحتمل على الجيش. وكشف نقص المعلومات عن فجوة محرجة فى الاتصالات الداخلية للإدارة. كما أن الغموض المحيط باقتراح موسكو حول اتفاق أو مقترح جديد يتعلق بسوريا على نحو الخصوص كان لافتا لأن الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية من المقرر أن يطلع الصحفيين على أمور تتعلق بسوريا وقضايا أخرى اليوم، الخميس.

وقال مسئولون أمريكيون سابقون وحاليون، إنه ليس من المستغرب أن يستغرق الأمر عدة أيام حتى يقوم المساعدون بإنهاء وتوزيع المذكرات الداخلية التى توثيق المحادثات رفيعة المستوى، لكن إلى جانب التأخير فى قمة هلسنكى حقيقة أنها أطول مقابلة للرئيس الأمريكى مع بويتن، دون أى مسئولين أو كاتبى ملاحظات. فقط مترجمين.