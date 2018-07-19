هيئة "مسيرة العودة" تنفى استخدام "طائر الصقر" فى حمل متفجرات كأداة كفاح وطنى

غزة (أ ش أ)

نفت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الخميس، ما نشره الإعلام الإسرائيلي، حول استخدام الحيوانات كأدوات فى مسيرة العودة الكبرى.

وأعربت الهيئة - فى بيان صحفى - عن اشمئزازها الشديد للادعاء الكاذب من قبل الاحتلال بنشره صورة "طائر الصقر" وهو يحمل مواد متفجرة من قطاع غزة، قائلة: "ليقولوا لنا كيف التقطوه؟، وأين انفجرت العبوة؟، ومن هم المصابون من الانفجار؟".

وأعلنت أن "سمو النضال الوطنى الفلسطينى لا يسمح باستخدام الطيور أو الحيوانات بما يمس باحترام الشعب الفلسطينى للمخلوقات التى تحتاج رحمة ورعاية وليس العكس".

وشددت على أنه "لم يحدث فى تاريخ الكفاح الوطنى الفلسطينى أن تم استخدام الطيور أو الحيوانات فى أى شكل من أشكال الكفاح الوطنى".

وأكدت الهيئة على مواصلة فعاليات مسيرة العودة كمسيرات شعبية بأدواتها السلمية للتعبير عن مطالب الشعب الفلسطينى العادلة فى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم التى شردوا منها قسرا وكسر الحصار الظالم على شعبنا.

وطالبت المجتمع الدولى بالتحقيق ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلى بسبب جرائمه ضد المتظاهرين السلميين خلال الأشهر الماضية.