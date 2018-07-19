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هل يسمح موقع التنسيق بالتعديل على الرغبات بعد إدخالها؟ اعرف الإجابة

الخميس، 19 يوليه 2018 03:30 م
هل يسمح موقع التنسيق بالتعديل على الرغبات بعد إدخالها؟ اعرف الإجابة تنسيق إلكترونى - أرشيفية
وائل ربيعى
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سؤال قد يتوارد إلى ذهنك كثيرًا إذا كنت طالبا من طلاب الثانوية العامة، وقمت بإدخال رغباتك على موقع التنسيق، هل استطيع تعديل رغباتى على موقع التنسيق خلال أيام المرحلة بعد إدخالها؟، ولذا يرصد "اليوم السابع" الإجابة على هذا التساؤل فى النقاط الآتية: 
 

1- نعم تستطيع التعديل على رغباتك التى أدخلتها على موقع التنسيق.

2- أدخل ما شئت من تعديلات على رغباتك وراقب الفترة الزمنية المحددة للمرحلة.

3- راقب جيدا قواعد التوزيع الجغرافى على مواقع التنسيق.

4- لاحظ أن موقع التنسيق يحاسبك على آخر تعديل أدخلته على الرغبات.

5- لا بديل عن ملء استمارة الرغبات كاملة 60 رغبة.

6- اطبع استمارة الرغبات بعد آخر تعديل عليها.

7- لا تنسى حفظ استمارة الرغبات بآخر تعديل أدخلته.

8- حافظ جيدا على رقمك السرى لأنه سبيلك الوحيد للدخول إلى صفحة الرغبات.

9- راجع استمارة رغباتك جيدًا وتأكد من الترتيب الذى تريده قبل الخروج من الموقع.

10- لطلاب المرحلة الأولى متاح لك التعديل على الرغبات حتى السابعة من مساء الجمعة المُقبل.

 


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موقع التنسيق

المرحلة الاولى من التنسيق

تعديل الرغبات




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