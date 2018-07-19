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نواب ديمقراطيون يطالبون بالاستماع لمترجمة ترامب خلال قمته مع بوتين

الخميس، 19 يوليه 2018 04:28 ص
نواب ديمقراطيون يطالبون بالاستماع لمترجمة ترامب خلال قمته مع بوتين ترامب خلال قمته مع بوتين
(أ ف ب)
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طالب مشرّعون ديموقراطيون الكونجرس باستدعاء مترجمة الرئيس الامريكى دونالد ترامب للاستماع اليها، وسط تنامى الجدل حول قمة هلسنكى بين ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وعقد الرئيسان محادثات خلف ابواب مغلقة لمدة ساعتين بدون وجود اى مسؤول آخر ما عدا مترجميهما، ويقول الديمقراطيون ان المرأة التى ترجمت لترامب والملاحظات التى يعتقد انها دونتها خلال الاجتماع قد توفر معلومات هامة حول ما رشح.

وقال السيناتور الديمقراطى فى لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ بوب مينيديز فى حديث تلفزيونى "نريد ان تمثل المترجمة امام اللجنة. نريد ان نرى الملاحظات المدونة".

واضاف "سوف يتعين علينا بذل جهود هائلة لمحاولة معرفة ما حصل".

واعرب مشرعون من الحزبين الديموقراطى والجمهورى عن قلقهم وحتى غضبهم من موقف ترامب تجاه بوتين خلال المؤتمر الصحافى المشترك الإثنين.

كما طالب السيناتوران ريتشارد بلومنثال وجين شاهين ايضا بالاستماع للمترجمة.

وقالت شاهين ان الاستماع اليها قد يساعد النواب والشعب الاميركى على "تحديد ما الذى تمت مناقشته بالتحديد والاتفاق عليه نيابة عن الولايات المتحدة".

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور بوب كوركر انه يتفهم الطلب وانه "يبحث عن سابقة"مشابهة ليرى ان كان الطلب قابلا للتطبيق.

ومن المرجح بشكل كبير ان يتجاهل البيت الابيض الطلب خاصة وان امتيازاته التنفيذية تتيح له عدم كشف محادثات خاصة، وان مساعدا مثل المترجم يجب الا يُرغم على القيام بذلك ايضا.

وقال كوركر للصحفيين "هؤلاء ليسوا رجال سياسة. وهم فى بعض الحالات يعملون موظفين بعقود".

واضاف ان الخيار الافضل قد يكون الاستماع الى وزير الخارجية مايك بومبيو الذى رافق ترامب الى هلسنكي، ومن المرجح ان الرئيس أطلعه على مناقشات القمة، ومن المقرر ان تستمع اللجنة الى بومبيو فى 25 يوليو.

 

       

 


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ديمقراطيون

ترامب خلال قمته مع بوتين

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بوتين




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