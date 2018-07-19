ننشر أسئلة ومعايير اختيار معلمى المدارس اليابانية

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منذ أمس الأربعاء، اختيار معلمى المدارس اليابانية ولمدة 10 أيام بأحد فنادق القاهرة، حيث يتم اختيار 1500 معلم مصنف إلى معلم فصل ومدير مدرسة وإدارى من إجمالى 3 آلاف تقدموا للعمل فى 40 مدرسة مصرية يابانية تدخل الخدمة العام المقبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الشروط والمعايير والآليات لاختيار المعلمين على رأسها مدى التزام عضو هيئة التدريس بمهنة التدريس والتنمية المهنية المستدامة ومدى القدرة على توضيح المعرفة بالمحتوى التربوى والتقويم وأيضا مدى القدرة على تأسيس ثقافة التعلم والتواصل مع المستفيدين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المقابلة تستغرق من 20 حتى 25 دقيقة منها 3 دقائق عبارة عن تهيئة للمعلمين وتوضح الهدف من المقابلة الشخصية والتعرف على مهارات المتقدم والتأكيد على سرية النتيجة ومراجعة أوراق المرشح التى تقدم بها.

ووضعت الوزارة مجموعة من الأسئلة للمتقدمين منها على سبيل المثال، لماذا أصبحت مدرسا؟ وأين ترى نفسك بعد 5 سنوات؟ وكيف يمكن مواكبة التكنولوجيا والأدوات والاستراتيجيات والمصادر الحديثة ذات الصلة بالمحتوى الذى تقوم بتدريسه؟

ومن بين الأسئلة أيضا ما هو الدرس الأكثر إبداعا الذى قمت بتدريسه؟ ووضح الطرق التى قمت بها أو يمكن من خلالها دمج مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والأساليب المناسبة للمحتوى العلمى تجذب التلاميذ وتكون متاحة لهم؟ ما العام الأساسى الذى يسهم فى تعلم التلميذ؟ ما الذى تظنه العامل الأساسى فى تعلم التلميذ" الوالدين أم المعلم أم التلميذ"؟ وما هى الطرق التى تستخدمها لتقييم التلاميذ؟