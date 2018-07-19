video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 08:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب الرئيس اليمنى يطلع على سير معارك البيضاء ويؤكد: مساعى "الشرعية" للسلام

الخميس، 19 يوليه 2018 06:50 م
نائب الرئيس اليمنى يطلع على سير معارك البيضاء ويؤكد: مساعى "الشرعية" للسلام الفريق على محسن الأحمر ومحافظ البيضاء
كتبت إيمان حنا
إضافة تعليق

التقى نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن على محسن، اليوم، محافظ محافظة البيضاء ناصر الخضر السوادى لمناقشة المستجدات الميدانية وانتصارات الأبطال فى المحافظة.

 

وهنأ نائب الرئيس المحافظ وأبناء البيضاء بالانتصارات الكبيرة التى تتحقق فى مختلف الجبهات والميادين بفضل تضحيات الأبطال وصمودهم الأسطورى، ودعم الأشقاء فى دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

 

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة فى تطبيع الأوضاع وتلبية متطلبات المواطنين فى مناطق المناطق المحررة بالمحافظة، بما يمكن الدولة وأجهزتها الرسمية من بسط الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات والتخفيف من المعاناة التى خلفتها ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.

 

ونوه نائب الرئيس إلى مساعى الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى لإحلال السلام الدائم المبنى على المرجعيات الثلاث، المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى، وقرار مجلس الأمن الدولى 2216.

 

وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى تضحيات أبناء البيضاء ومواقفهم الخالدة التى سطروها بدمائهم الزكية الطاهرة فى وجه المشروع الإمامى الكهنوتى، مؤكداً تقدير القيادة السياسية وكل اليمنيين للشجاعة والاستبسال والمواقف الوطنية التى سجلها أحرار البيضاء وأبطال الجيش الوطني.

 

من جانبه، أكد محافظ البيضاء أن أبناء البيضاء وأحرار اليمن يتوقون للحظات النصر بطرد الميليشيا من مديريات المحافظة، ويقفون بتلاحم لتحقيق هذا الهدف الذى سيتحقق فى القريب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. مشايخ صعدة: نرفض الوجود الحوثى ونشيد بوقوف المملكة إلى جانب اليمن

فيديو.. وزير خارجية اليمن فى خطاب لنظيره اللبنانى: "ينبغى على بيروت إيقاف تدخلات حزب الله فى اليمن" .. ويؤكد : "الحزب مسئول عن تدريب ميليشيات الحوثى ودعمها بالصواريخ وسنتخذ خطوات مقبلة ضد الحزب"

فيديو.. السفير السعودى يلتقى سفير اليمن بالقاهرة ويؤكد: المملكة الداعم الأول لليمنيين

نائب رئيس اليمن

اليمن

البيضاء

عبدربه

الجيش اليمنى




لا تفوتك
الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة