نائب الرئيس اليمنى يطلع على سير معارك البيضاء ويؤكد: مساعى "الشرعية" للسلام

كتبت إيمان حنا

التقى نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن على محسن، اليوم، محافظ محافظة البيضاء ناصر الخضر السوادى لمناقشة المستجدات الميدانية وانتصارات الأبطال فى المحافظة.

وهنأ نائب الرئيس المحافظ وأبناء البيضاء بالانتصارات الكبيرة التى تتحقق فى مختلف الجبهات والميادين بفضل تضحيات الأبطال وصمودهم الأسطورى، ودعم الأشقاء فى دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة فى تطبيع الأوضاع وتلبية متطلبات المواطنين فى مناطق المناطق المحررة بالمحافظة، بما يمكن الدولة وأجهزتها الرسمية من بسط الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات والتخفيف من المعاناة التى خلفتها ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.

ونوه نائب الرئيس إلى مساعى الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى لإحلال السلام الدائم المبنى على المرجعيات الثلاث، المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى، وقرار مجلس الأمن الدولى 2216.

وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى تضحيات أبناء البيضاء ومواقفهم الخالدة التى سطروها بدمائهم الزكية الطاهرة فى وجه المشروع الإمامى الكهنوتى، مؤكداً تقدير القيادة السياسية وكل اليمنيين للشجاعة والاستبسال والمواقف الوطنية التى سجلها أحرار البيضاء وأبطال الجيش الوطني.

من جانبه، أكد محافظ البيضاء أن أبناء البيضاء وأحرار اليمن يتوقون للحظات النصر بطرد الميليشيا من مديريات المحافظة، ويقفون بتلاحم لتحقيق هذا الهدف الذى سيتحقق فى القريب.