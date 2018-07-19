مونتينيجرو تؤكد أنها تساهم "فى الاستقرار والسلام" بعد تصريحات ترامب

أ ف ب

ردت مونتينيجرو التى وصفها دونالد ترامب بأنها "بلد صغير عدوانى جدا"، على الرئيس الامريكى بتأكيدها على أنها تساهم "فى الاستقرار والسلام ليس فى القارة الأوروبية وحدها" بل "فى العالم أجمع".

وفى بيان أصدرته باللغتين المونتينيجرية والإنجليزية، دافعت حكومة الجبل الاسود عن تاريخها فى "السياسة السلمية" وقالت أن البلاد "ساهمت فى سلام واستقرار ليس فقط القارة الأوروبية بل فى العالم أجمع" كما أنها تعمل إلى "جانب القوات الامريكية فى أفغانستان".

وأضافت أنها لعبت دور "قوة الاستقرار" فى المنطقة التى شهدت حروبا خلال انقسام يوغسلافيا السابقة فى التسعينات. وأكد البيان أن التحالف مع الولايات المتحدة لا يزال "قويا ودائما".

وكان ترامب وصف فى مقابلة مع شبكة فوكس نيوز مونتينيجرو بأنها "بلد صغير بشعب قوى جدا .. وعدائى جدا" يمكن أن يتسبب فى اندلاع حرب عالمية ثالثة.