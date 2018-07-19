موجز أخبار الـ6.. السيسي يصل الخرطوم فى زيارة تستغرق يومين للقاء عمر البشير

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها استقبال الرئيس السيسي فى العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة تستغرق يومين يلتقى فيها السيسي الرئيس السودانى عمر البشير، إلى جانب فتح تابوت الإسكندرية الغامض والكشف عما به من 3 مومياوات متحللة "لا تنتمى للأسرة الملكية".

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى، العاصمة السودانية الخرطوم، وبرفقته قرينته السيدة انتصار السيسي، فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقى خلالها نظيره السودانى عمر البشير.

وزارة الحج السعودية تطلق تطبيق "مناسكنا" لتقديم الخدمات إلى الحجاج

أطلقت وزارة الحج السعودية، تطبيق جديد قبل انطلاق موسم الحج المقبل، على الهواتف باسم "مناسكنا"، لتقديم حزمة من الخدمات التى يحتاجها الحجاج خلال رحلتهم فى الأراضى المقدسة.

ترامب يعلن عن تطلعه للقاء نظيره الروسى مرة ثانية

عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن تطلعه إلى عقد لقاء ثان مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، مشددا على أن اللقاء الأول كان ناجحا على الرغم من عاصفة الانتقادات التى أثارها فى الداخل والخارج.

فيديو.. الشركة المنفذة لبركة غليون: بدء المرحلة الثانية للمشروع اليوم

أعلن الدكتور عادل المسلمانى، الرئيس التنفيذى للشركة المنفذة لمشروع بركة غليون، عن بدء المرحلة الثانية من المشروع، اليوم، والتى تشتمل على مصنع مسحوق أسماك بطاقة إنتاجية 100 طن فى اليوم، ومصنع لصناعة الشكائر بطاقة إنتاجية 15 مليون شيكارة، ومحطة تنقية مياه بطاقة إنتاجية 200 طن يوميًا.

غادة والى تزور الفنان جميل راتب وتوجه بتقديم الرعاية الصحية بعد تدهور حالته

وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للفنان القدير جميل راتب بعد تدهور حالته الصحية، في إطار رعاية الدوله لكبار المبدعين والفنانين.

هل يسمح موقع التنسيق بالتعديل على الرغبات بعد إدخالها؟ اعرف الإجابة

سؤال قد يتوارد إلى ذهنك كثيرًا إذا كنت طالبا من طلاب الثانوية العامة، وقمت بإدخال رغباتك على موقع التنسيق، هل استطيع تعديل رغباتى على موقع التنسيق خلال أيام المرحلة بعد إدخالها؟، ولذا يرصد "اليوم السابع" الإجابة على هذا التساؤل فى النقاط الآتية:

محافظ الإسكندرية: نقل المومياوات إلى المتحف القومى والتابوت للمتحف الحربى

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه سيتم نقل المومياوات الثلاثة التى عثر عليها داخل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى المتحف القومى بالإسكندرية كما سيتم نقل التابوت إلى المتحف الحربى بالمنطقة الشمالية العسكرية.

الاستعانة بلودر لرفع تابوت الإسكندرية والقوات المسلحة تزيل السيارات لتمهيد الطريق

وصل منذ قليل، لودر تم الاستعانة به لرفع التابوت الغامض من موقع العقار، وفتح الطريق وإزالة جميع السيارات بالموقع، لتمهيد الطريق لدخول اللودر.

الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان أمني لها منذ قليل عن تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع للكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة بمدينة نصر والعجوزة والإسكندرية.

حبس بشير التابعى ومدير نادى 4 أيام بتهمة ترويع مواطنين فى مشاجرة بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بإشراف أحمد حنفى المحامى العام بحبس بشير التابعى لاعب الزمالك الأسبق ومدير أحد الأندية وآخر، 4 أيام، بتهمة ترويع المواطنيين فى مشاجرة بينهما داخل كمباوند بالقطامية.

سميح ساويرس يتوسط فى تسوية نزاع استثمارى بين الحكومة ومستثمرين أجانب

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نقلا عن مصادر أن مصر وافقت أمس الأربعاء على اتفاق لتسوية نزاع أراضى بين الحكومة ومجموعة من المستثمرين الدوليين الذين يمتلكون أسهما فى شركة رجل الأعمال الملياردير سميح ساويرس.

انفجار 5 أنابيب بخار عالية الضغط بنيويورك وقوات الإطفاء تحاول السيطرة - صور

سمع دوى انفجار هائل بنيويورك الأمريكية، اليوم الخميس، وتبين أنه ناجم عن انفجار 5 أنابيب بخار عالية الضغط، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

الساحر التركى ينشر صورته خلال تلقى العلاج بمصر.. ويؤكد: الوضع الحالى أفضل

نشر الساحر التركى "عارف غفور" صورة له خلال تلقيه العلاج فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى بمصر، بعد تعرضه للدغه من أفعى كوبرا أثناء تدريبه للاحتفال بمدينة أنطاليا التركية.

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

رد المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا المحترف فى نادى سبورتنج براجا البرتغالى، على صور النجم محمد صلاح الأخيرة فى جزر المالديف، على طريقته الخاصة.

صور..العثور على 3 مومياوات متحللة داخل تابوت الإسكندرية :"لا ينتموا للأسرة الملكية"

أعلن الدكتور مصطفى الوزيرى الأمين العام للهيئة العامة للآثار عن وجود 3 مومياوات متحللة وعبارة عن هياكل عظمية داخل التابوت، نافيا صلة المومياوات بأى أسرة ملكية سواء للبطالمة أو الرومان، مؤكدا وجود عدد من الشواهد أهما أنه لا يوجد نقوش على التابوت أو خرطوش يحمل اسم صاحب الدفنة والدفنة فقيرة للغاية لا يوجد لها أية شواهد ملكية.

صور.. رئيس الوزراء يجرى تجربة الاتصال بالخط الساخن 15300 للتأكد من جودة الخدمة

فى إطار متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تطبيق الإجراءات الإصلاحية للقطاع الصحى للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث أجرى تجربة الاتصال بالخط الساخن 15300 المخصص للتأكد من سير تسجيل بيانات قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأشاد بسرعة التواصل من مسئولى الرد على المكالمات، وكلف بأن يتم الاتصال بالمسجلين سابقاً فى قوائم الانتظار، تحسباً لكون أحدهم لم يعلم بتدشين الموقع الإلكترونى للتسجيل، أو الخط الساخن.

صور.. رئيس الوزراء يلتقى "العبار" رئيس مجلس إدارة "إعمار" لبحث فرص الاستثمار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رجل الأعمال الإماراتى، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة مجموعة " إعمار" لبحث فرص اﻻستثمار فى مصر، وذلك بحضور جمال بن ثنيان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة " إعمار"، ورئيس مجلس إدارة "إعمار مصر"، واحمد المطروش، عضو مجلس إدارة مجموعة "إعمار".

الإسكان: اختيار شقق العاصمة الإدارية وفقا لأسبقية الحجز بالموقع الإلكترونى

كشف هانى يونس المستشار الإعلامى بمجلس الوزراء، والمتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، عن أن اختيار الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون وفقا لأسبقية الحجز على الموقع الإلكترونى، الذى سيبدأ فى 12 أغسطس القادم فى تمام الساعة الـ 10 صباحًا.

بيان تحذيرى لشركات مياه الشرب بالقليوبية والجيزة والشرقية بانقطاعات المياه غدا

أصدرت شركات مياه الشرب فى القليوبية والجيزة والشرقية بيانات تحذيرية، حول انقطاع المياه غدا، حتى يتمكن المواطنون من اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مياه الشرب، للتغلب على الانقطاعات المنتظرة.

أوروبا تعلن قائمة التحديات الأمنية التى تواجهها وعلى رأسها الإرهاب وروسيا

كشف مجلس العلاقات الدولية فى الاتحاد الأوروبى فى تقرير رسمى عن قائمة التحديات الأمنية للقارة الأوروبية، حيث احتلت الجماعات والتنظيمات الإرهابية المركز الأول فى القائمة، فى حين جاءت روسيا فى المركز الثانى كونها أحد التهديدات لأوروبا.

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

قرر قاضى المعارضات منذ قليل إخلاء سبيل بشير التابعى لاعب الزمالك السابق و3 آخرين بكفالة على ذمة القضية بتهمة ترويع المواطنين فى مشاجرة بالقطامية.

غادة والى: 1.1 مليار جنيه قيمة دعم تكافل وكرامة فى يوليو

تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عمليات صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامه لشهر يوليو 2018 وبلغ عدد الاسر المستفيدة من البرنامج حوالى 2,245 مليون أسرة بما يشمل حوالى 10 ملايين فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار ومائة مليون جنيه من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 3800 منفذ، حيث بلغ عدد الاسر المستفيدة من برنامج تكافل 1,950 مليون أسرة بلغ المنصرف لهم حوالى 974 مليون جنيه بينما بلغ عدد مستفيدى كرامة 299 ألف مستفيد صرف لهم حوالى 134 مليون جنيه.

البشير يستقبل الرئيس السيسى لدى وصوله مطار العاصمة السودانية

أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى، لدى وصوله العاصمة السودانية الخرطوم، حيث كان فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى، لدى وصوله مطار الخرطوم، الرئيس السودانى عمر البشير، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.

صور.. الساحر التركى لـ"اليوم السابع": المصل المصرى أنقذنى

قال عارف جعفرى الساحر التركى، الذى يتلقى العلاج بمعهد سموم القصر العينى الفرنساوى، إنه تماثل للشفاء بفضل المصل المصرى، بعد أن لدغته كوبرا خلال وجوده فى تركيا.

فيفا يغرم الزمالك نصف مليون جنيه ويهدد بخصم نقاط والمنع من التعاقدات

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم، تغريم نادي الزمالك 25 ألف فرنك السويسري نتيجة عدم سداد المستحقات المالية المتاخرة للاعبيه السابقين.

فيفا يغرم اتحاد الكرة 50 ألف فرنك بسبب ودية الكويت

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع غرامة مالية على اتحاد الكرة المصرى قيمتها 50 ألف فرانك سويسرى، بسبب عدم الالتزام بقواعد الفيفا بشأن فترات الراحة الإلزامية.

الأهلي يخطر اتحاد اليد بعدم المشاركة فى مونديال الأندية بقطر

أرسل النادى الأهلي خطابًا للاتحاد المصرى لكرة اليد يُخطره بعدم المشاركة فى بطولة العالم للأندية لكرة اليد، والمقرر إقامتها فى قطر خلال أكتوبر المقبل.

اتحاد الكرة: خليلوزيتش أو مدرب كرواتيا الأقرب لتدريب منتخب مصر

كشف مصدر باتحاد الكرة أن البوسنى وحيد خليلوزيتش، المدير الفنى السابق لمنتخب الجزائر، بات الأقرب لتدريب الفراعنة فى المرحلة المقبلة خلفا لهيكتور كوبر.

الكنيست يواصل التدليس فى إثبات الوجود الإسرائيلى بعد 70 عاما.. يُشرعن العنصرية رسميا ويقر قانون القومية.. الصهيونية تكرس لغتها وناشيدها وعلمها لطمس هوية فلسطين.. ومشاورات مع الأمم المتحدة لحماية المدنيين

استمرارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلى، وتكريسه للعنصرية والتمييز ضد الفلسطينيين والعرب داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، أقرّ الكنيست الاسرائيلى، اليوم الخميس، مشروع قانون ينص على أن إسرائيل هى "الدولة القومية للشعب اليهودى"، وأن القدس عاصمة لإسرائيل، كما يشجع على الاستيطان ويدعمه فى مخالفة صارخة للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

جماعة الخيانة تستقوى بتركيا ضد الجيش الليبى.. قيادى بـ"إخوان ليبيا" يطالب أنقرة بالتدخل العسكرى فى بلاده.. عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: تقدمنا ببند مستعجل للرئاسة لإدراج الجماعة تنظيم إرهابى

تواصل جماعة الإخوان فى ليبيا تآمرها على مؤسسات الدولة وخاصة الجيش الوطنى الليبى، واستدعاء الخارج وتحديدا تركيا لمواجهة الجيش الليبى الذى يكافح الإرهاب فى البلاد منذ عام 2014، وهو ما دفع الجماعة التى تعادى المؤسسة العسكرية فى ليبيا لمطالبة أنقرة - الداعم الاول لجماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية فى ليبيا – بالتدخل لمواجهة الجيش الليبى.

آخر كلام .. فيديو.. تابوت الإسكندرية به 3 مومياوات متحللة "لا تنتمى للأسرة الملكية".. أمين الأعلى للآثار: كنت أول من فتح التابوت ولم تصبنى لعنة الفراعنة.. وزاهى حواس: انتهاء أعمال الانتشال بعد توسيع الحفرة

بعدما أثار تابوت الإسكندرية الأثرى حالة من الجدل، والذى عثر عليه بمحافظة الإسكندرية، واكتشفته البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار أثناء أعمال حفر مجسات بأرض أحد المواطنين بشارع الكرميلى بمنطقة سيدى جابر بشرق المدينة خلال الأسبوعين الماضيين ـ تم فتحه اليوم من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزارة الآثار، برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

السياحة تمنح الاقتصاد قبلة حياة.. شهادات دولية بتعافى القطاع وصندوق النقد: ستقود معدلات النمو.. والوزارة ترفع تنافسية المقاصد السياحية.. وغرفة الشركات تؤكد انتعاش الحركة.. والإشغال بشرم الشيخ تخطى الـ50%

إدراك الدولة المصرية بأهمية قطاع السياحة للدخل القومى والاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، ووعيها بما تملكه البلاد من إمكانيات تؤهلها لتتبوأ مكانتها كوجهه سياحية هامة، جعل المسئولين يضعون تنمية هذا القطاع الذى أصابه تدهورا خلال السنوات الماضية نصب أعينهم ليستعيد رونقه المفقود، وشهد العام الماضى تعاونا ملحوظا بين القطاعات المختلفة ذات الصلة بالملف لتحقيق طفرة سياحية.

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، مصرع 12 مواطناً وإصابة 28 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأسمنت اصطدمت بسيارة ميكروباص ومنزل وكافتيريا بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مدخل قرية الشرفا مركز المنيا.

صور ..لحظة انتشال تابوت الإسكندرية من موقعه

قامت هيئة الآثار، بانتشال تابوت الاسكندرية من موقع اكتشافه بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، بعد الاستعانة بلودر.

إدارة مكافحة المخدرات تضبط مصنعًا لإنتاج الهيروين بالعبور

داهمت قوة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مصنع بمنطقة العبور لإنتاج مخدر الهيروين وتوزيعه خام على تجار المخدرات، وتمكنت الإدارة من ضبط كمية كبيرة من الهيروين الخام ومواد تصنيعه.

الرئيس السيسي: الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بزيارته للسودان الشقيق، موضحًا أن الروابط بين مصر والسودان قوية وراسخة وخالدة مثل نهر النيل.