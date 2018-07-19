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مهاب مميش: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستكون واقعًا مزدهرًا خلال عام

الخميس، 19 يوليه 2018 12:00 ص
مهاب مميش: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستكون واقعًا مزدهرًا خلال عام الفريق مهاب مميش
كتب حسن مجدى
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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن العمل فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كان يتطلب بنية تحتية، إضافة لحل مشاكل المستثمرين وتحويلها لمنطقة جاذبة للاستثمار، وهذا ما تم خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف مميش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر فضائية MBC مصر، أنه خلال الفترة الماضية تم حل مشاكل 25 مستثمرًا، إضافة لجذب العديد من المستثمرين الأجانب، وخلال عام ستكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واقعًا مزدهرًا.

 

وشدد مميش، على أن حركة الملاحة لم تتوقف بالقناة كما أشيع فى بعض الصحف والمواقع الأجنبية.


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