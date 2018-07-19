مقدونيا تكشف عن سؤال الاستفتاء الخاص بتغيير اسم الدولة

سكوبى (أ ش أ)

كشف رئيس وزراء مقدونيا زوران زاييف عن السؤال الذى سيتم طرحه فى الاستفتاء الخاص بتغيير اسم مقدونيا وفقا للاتفاق المبرم مع اليونان.

وقال زاييف -فى تصريح أدلى به عقب اجتماعه مع قادة الأحزاب السياسية حسبما ذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، أن السؤال الذى سيتم طرحه سيكون "هل تؤيد العضوية فى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى بقبول الاتفاق بين جمهورية مقدونيا وجمهورية اليونان؟" .

وأضاف زاييف "الاستفتاء سيكون استشاريًا.. إلا أن إرادة الشعب ستكون نهائية بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية".

يذكر أن مقدونيا تمضى قدمًا فى تغيير اسمها إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، لتهدئة مخاوف اليونان التى ترى أن استخدام هذا الاسم من جانب جارتها مقدونيا ينطوى على أطماع إقليمية فى منطقة تحمل الاسم ذاته فى شمال اليونان، وفى مقابل هذا الالتزام وعدت اليونان بسحب اعتراضها على انضمام مقدونيا لحلف شمال الأطلسى (ناتو).