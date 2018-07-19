مقتل 14 مدنيًا فى انفجار شمالى أفغانستان

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قال مسؤول أفغاني، اليوم الخميس، إن 14 مدنيًا قُتلوا جراء انفجار شمالى البلاد، لافتًا إلى أن سبب الانفجار لم يتضح حتى الآن.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية عن المسؤول الأفغانى قوله إن من بين الضحايا نساء وأطفال فى الهجوم الذى وقع بمنطقة شهار دارا فى إقليم قندوز.

من ناحية أخرى، ذكرت حركة طالبان -فى بيان- أن 27 مدنيًا قتلوا فى المنطقة جراء غارات جوية أمريكية.

وقال المتحدث باسم قوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) مارتن أودونيل إن القوات الأمريكية شنت غارات جوية فى المنطقة؛ دعمًا للقوات الأفغانية على الأرض.

وأضاف أن التقييم الميدانى لهذه الضربات لا يكشف عن أى مؤشرات على أنها تسببت فى سقوط ضحايا من المدنيين.