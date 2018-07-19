مصرع ربة منزل لدغها ثعبان فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقيت ربة منزل بإحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعها، إثر إصابتها بلدغة ثعبان، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "ا.ا.ع" ربة منزل مقيمة دائرة المركز مصابة بلدغ ثعبان، وتوفيت عقب وصولها، وبالانتقال والفحص وسؤال نجلها موظف مقيم بذات الناحية، أفاد أنه أثناء تواجد والدته بالمنزل فوجئ باستغاثتها وباستطلاعه الأمر أخبرته بلدغها من ثعبان فقام بنقلها للمستشفى، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف التنفس نتيجة لدغ ثعبان، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.