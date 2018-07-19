مصدر أمنى عراقى: الحصيلة النهائية لتفجيرات كركوك بلغت 13 مصابا

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ذكر مصدر أمنى عراقى فى مدينة كركوك العراقية، بأن الحصيلة النهائية للتفجيرات التى ضربت المدينة اليوم بلغت 13 مصابا.

وقال المصدر، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، إن: "تفاصيل التفجيرات التى ضربت كركوك اليوم هى انفجار قنبلة أمام ماكولات كص زبيد، ما أسفر عن اصابة ٦ مدنيين، فيما انفجرت قنبلة أخرى قرب مثلجات عرف، كما انفجرت قنبلة ثالثة قرب أسواق غندورة فى منطقة طريق بغداد وسط مدينة كركوك، دون وقوع أية خسائر".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التفجيرات كانت بواسطة عجلة نوع جارجر اسود اللون مجهولة اللوحات يستقلها مسلحون قاموا بالقاء تلك القنابل".

وأوضح أن "تفجيرا رابعا وقع قرب أسواق عائلتى فى منطقة طريق بغداد أيضا، بعد قيام عجلة من نوع تويوتا لاندكروز ابيض اللون مجهولة اللوحات برمى كيس اسود اللون ما أدى الى انفجاره بدون اى اضرار"، موضحا أن "التفجير الخامس كان عقب سقوط صاروخ (كيه أربعة) وعدد 2 داخل حديقة مستشفى الاطفال ما أسفر عن إصابة سبعة مدنيين".

وتابع أن "تفجيرا سادسا حدث بعد القاء مسلحون مجهولون قنبلتين صوتيتين فى منطقة الشورجة شمال كركوك، بدون اضرار"، لافتا الى ان "التفجير السابع كان عن طريق انفجار عبوة ناسفة فى منطقة الممدودة بالقرب من محولة كهرباء أدى الى اضرار مادية بالكهرباء فقط"، مضيفا ان "صاروخا نوع (كيه أربعة) سقط على منزل سكنى فى منطقة طريق بغداد قرب مصرف بغداد، ما أدى الى اصابة امراة بجروح".

وكشف مصدر امنى بمحافظة كركوك فى وقت سابق اليوم عن وقوع عدة انفجارات بالمحافظة، مبينا انها خلفت ثلاثة جرحى.