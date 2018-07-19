مسلحو داعش يختطفون 12 من عمال إزالة الألغام شرقى أفغانستان

كابول(أ ش أ)

أعلن مسئول أفغانى أن مسلحى تنظيم "داعش" اختطفوا 12 على الأقل من عمال إزالة الألغام فى إقليم "كونار" الواقع شرقى البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم غنى موساميم قوله "إن الحادث وقع فى وادى "دارا-إيه بيش" أثناء قيام العمال بإزالة العبوات الناسفة من المنطقة".. مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا من أجل إطلاق سراح العمال المختطفين.

من ناحية أخرى أعلن الجيش الأفغانى، مقتل 27 مسلحا من حركة (طالبان) خلال اشتباكات وقعت مع قوات الجيش والقوات الأمنية فى إقليم باكتيا بجنوبى أفغانستان.

وقال فيلق "ثاندر 203" التابع للجيش الأفغانى، فى بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الخميس، "إن الاشتباكات وقعت فى مقاطعة زرمات، وأسفرت عن مقتل 27 من مسلحى الحركة وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل".

وفى سياق متصل، أكد الجيش الأفغانى مقتل ثلاثة مسلحين على الأقل وإصابة آخرين خلال اشتباكات وقعت فى إقليم غازنى، وأنه تم إبطال مفعول عبوتين ناسفتين فى إقليم باكتيكا.