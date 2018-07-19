مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تجميل كورنيش بلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد طلعت عبدالقادر ،مساعد محافظ كفر الشيخ ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم الخميس، الأعمال التكميلية بتجميل شاطئ بحيرة البرلس ، وإنشاء كورنيش خدمى ترفيهى سياحى طولى للشريط الساحلى بالبحيرة ، مع تكريك وتعميق وتطهير المناطق المتبقية بالمحمية الطبيعية ، ورفع ونقل الرمال حيث المستنقعات والمنخفضات والبرك بملاحة منيسى القريبة .

وتفقد مساعد المحافظ أعمال الصيانة الدورية للإنارة العامة بالمدينة الصناعية بتغيير اللمبات والكشافات والأسلاك المتهالكة والعوازل والحوامل المنتهية الصلاحية وإستبدالها بشافات الليد عالية الكفائة .

وتابع رئيس مركز ومدينة بلطيم ، أعمال التكاسى الحجرية لحماية البحيرة بمصدات المياه، وإنشاء صفايات المطر وصرف المياه من خلال قنوات مائية مصغرة أسفل الممشى الخدمى، مع التهيئة النهائية لرصف الحارة البطيئة للسيارات الخفيفة .

وقال مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، إن المرحلة الثانية تتضمن أعمال تجميلية بطول 400 متر تقريبا أمام المدينة الصناعية ببلطيم ، والتى تشمل المجمع الخدمى والترفيهى لكورنيش المدينة ، ومرحلة تكميلية للمراحل المتعددة للكورنيش المدينة ، والتى تعمد مؤخرا إلى رفع مستوى المرافق وتحسين الخدمات التنموية بالمنطقة ، مع تجميل وتزيين شاطئ البحيرة بإنشاء ممشى عائلى ترفيهى ومتنفس طبيعى حيوى لرواد اليوم الواحد لكورنيش المدينة ذاته .